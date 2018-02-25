В Украине запретили партию вакцины от кори

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс", говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

По данным Минздрава, производитель вакцины — итальянский "Фидия Фармацеутици С.П.А.", а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская ООО "Смит Кляйн Бичем-Биомед".

Ведомство поручила реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Ранее заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей.