Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Не успели украинцы отойти от вспышек кори и дифтерии, накрывших страну после нового года, как Украину начал атаковать грипп. По стране в учебных заведениях объявляют карантин, а в некоторых регионах школьники еще не успели выйти с карантина, объявленного из-за кори. По данным Министерства здравоохранения, в течение минувшей недели, 22-28 января, гриппом и ОРВИ заболело 181 287 человек, что, как отметили в ведомстве, типично для этого времени года.

Самая высокая интенсивность заболеваемости в Киевской области — 739,4 случая на 100 тыс чел, самая низкая в Закарпатской — 242,6. Смертей из-за осложнений от гриппа зафиксировано не было. Напомним, что в новом эпидемическом сезоне в Украину ожидались три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев штамм "Мичиган", который называли самым опасным. Подробнее о ситуации с гриппом в стране — в обзоре РИА Новости Украина.

Столица

В Киеве в течение 22-28 января, по данным КГГА, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были ниже эпидпорога на 41,9%, при этом наблюдалась тенденция к росту числа больных. Было зарегистрировано 19 636 больных на грипп и ОРВИ, а в сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 11,4%. За минувшую неделю также было госпитализировано 195 человек, из которых — 134 ребенка.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25%. Во избежание распространения инфекции уже закрыта на карантин одна школа. Еще в 14 учебных заведениях частично закрыли классы. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. При этом дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

В целом постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА разрешила школам столицы совместно с районными управлениями образования самостоятельно принимать решение о приостановке учебного процесса в случае, если на занятиях отсутствуют более 20% учеников.

Винница и Житомир

В Виннице резко повысилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. На 30 января в городе было зафиксировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них — 22 728 детей до 18 лет. За минувшую неделю за помощью к врачам обратились 2733 человека, из них 1840 детей. В связи с этим все школы города закрыли на карантин с 31 января по 6 января.

"Для предотвращения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ среди детского населения города, было принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных учебных заведениях города с 31 января текущего года", — сообщает пресс-служба городского совета.

В Житомире, по данным заместителя городского головы Матвея Хренова, с 29 января произошел значительный рост заболеваемости (в т.ч. за неделю с 9 по 16 января в области заболели гриппом более 4 тыс жителей). В связи с этим комиссия городского совета по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 31 января решила ввести в школах и ПТУ карантин со 2-го по 11 февраля. 8 февраля, на следующем заседании комиссии, карантин отменят или продлят, в зависимости от статистики заболеваемости в городе.

Обучение прекратят также внешкольных учреждениях образования (музыкальные и художественные школы и т. д), тогда как детские сады закрывать на карантин не будут.

Донбасс

В Донецкой области заболели гриппом и ОРВИ с 19 по 25 января 8031 человек, а заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 61,3%. "Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 1887,6 на 100 000 населения, что выше эпидемического порога на 61,3%, выше уровня прошлой недели на 4,8%", — говорится в сообщении Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

В области приостановили работу 53 школы, в которых обучаются 13 765 учеников (в Константиновке — 14 школ, Великоновоселковском районе — 9 школ, Волновахском районе — 7 школ, Никольском районе — 1 школа, Лиманском районе — 22 школы). Из всех заболевших госпитализированы 300 человек. Удельный вес детей до 17 лет составляет 86,0% от числа госпитализированных.

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В Луганской области за четвертую неделю января при эпидемическом пороговом уровне 78,9 заболеваемость составила 40,2 на 10 000 населения. Всего в области за неделю ОРВИ заболело 2863 человека, из них 1943 (67,9%) ребенка в возрасте до 14 лет. Госпитализированы 155 больных, в том числе 112 детей до 14 лет.

Днепр и Запорожье

В Днепропетровской области также растет заболеваемость гриппом. За последнюю неделю января по области по поводу острых респираторных заболеваний и гриппа за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения обратилось более 17 000 человек, из них 70 % дети до 17 лет. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом (суммарно) среди населения области 536,9 на 100 000 населения ниже эпидемического порога, но выше показателя прошлого года.

Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы среди жителей г. Каменское, Желтые Воды, г. Вольногорск, Никополь, Кривой Рог, Криничанского, Сиельниковского, Верхнеднепровского и Павлоградского районов. В связи с высоким уровнем заболеваемости временно приостановлен учебно-воспитательный процесс среди учащихся отдельных классов и общеобразовательных школ в г. Днепр, г. Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград. Всего закрыты более 100 классов в 30 школах.

В Запорожье в пресс-службе мэрии сообщили, что о тотальном карантине говорить рано, но в 38 классах обучение приостановлено.

Закарпатье

В Береговском и Виноградовском районах Закарпатской области также введен карантин из-за гриппа и ОРВИ среди школьников и дошкольников. В Виноградовской РГА Закарпатской области решили прекратить работу общеобразовательных, дошкольных и художественных заведений на период с 1 по 16 февраля.

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В Береговском районе введен карантин с 29 января по 9 февраля в общеобразовательных школах, детсадах и школах искусств. А в Тячевском районе региона школы, детсады, школы искусств закрыты на карантин из-за кори.

По данным материалов открытых источников интернет