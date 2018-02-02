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    Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (108)

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    Украинцев наряду с дифтерией и корью начал атаковать грипп. Во многих регионах учебные заведения массово закрываются на карантин, а детей отправляют по домам. Подробнее о вспышке гриппа в стране — в обзоре РИА Новости Украина.
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Не успели украинцы отойти от вспышек кори и дифтерии, накрывших страну после нового года, как Украину начал атаковать грипп. По стране в учебных заведениях объявляют карантин, а в некоторых регионах школьники еще не успели выйти с карантина, объявленного из-за кори. По данным Министерства здравоохранения, в течение минувшей недели, 22-28 января, гриппом и ОРВИ заболело 181 287 человек, что, как отметили в ведомстве, типично для этого времени года.

    Корь
    скриншот видео youtube
    Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

    Самая высокая интенсивность заболеваемости в Киевской области — 739,4 случая на 100 тыс чел, самая низкая в Закарпатской — 242,6. Смертей из-за осложнений от гриппа зафиксировано не было. Напомним, что в новом эпидемическом сезоне в Украину ожидались три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев штамм "Мичиган", который называли самым опасным. Подробнее о ситуации с гриппом в стране — в обзоре РИА Новости Украина

    Столица

    В Киеве в течение 22-28 января, по данным КГГА, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были ниже эпидпорога на 41,9%, при этом наблюдалась тенденция к росту числа больных. Было зарегистрировано 19 636 больных на грипп и ОРВИ, а в сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 11,4%. За минувшую неделю также было госпитализировано 195 человек, из которых — 134 ребенка.

    Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25%. Во избежание распространения инфекции уже закрыта на карантин одна школа. Еще в 14 учебных заведениях частично закрыли классы. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. При этом дошкольные учебные заведения закрываться не будут. 

    В целом постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА разрешила школам столицы совместно с районными управлениями образования самостоятельно принимать решение о приостановке учебного процесса в случае, если на занятиях отсутствуют более 20% учеников. 

    Винница и Житомир

    В Виннице резко повысилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. На 30 января в городе было зафиксировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них — 22 728 детей до 18 лет. За минувшую неделю за помощью к врачам обратились 2733 человека, из них 1840 детей. В связи с этим все школы города закрыли на карантин с 31 января по 6 января.

    "Для предотвращения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ среди детского населения города, было принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных учебных заведениях города с 31 января текущего года", — сообщает пресс-служба городского совета.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хозяйке на заметку. Дифтерия: как распознать и уберечься?

    В Житомире, по данным заместителя городского головы Матвея Хренова, с 29 января произошел значительный рост заболеваемости (в т.ч. за неделю с 9 по 16 января в области заболели гриппом более 4 тыс жителей). В связи с этим комиссия городского совета по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 31 января решила ввести в школах и ПТУ карантин со 2-го по 11 февраля. 8 февраля, на следующем заседании комиссии, карантин отменят или продлят, в зависимости от статистики заболеваемости в городе.

    Обучение прекратят также внешкольных учреждениях образования (музыкальные и художественные школы и т. д), тогда как детские сады закрывать на карантин не будут.

    Донбасс

    В Донецкой области заболели гриппом и ОРВИ с 19  по 25 января  8031 человек, а заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 61,3%. "Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ составляет 1887,6 на 100 000 населения, что выше эпидемического порога на 61,3%, выше уровня прошлой недели на 4,8%", — говорится в сообщении Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

    В области приостановили работу 53 школы, в которых обучаются 13 765 учеников (в Константиновке — 14 школ, Великоновоселковском районе — 9 школ, Волновахском районе — 7 школ, Никольском районе — 1 школа, Лиманском районе — 22 школы). Из всех заболевших госпитализированы 300 человек. Удельный вес детей до 17 лет составляет 86,0% от числа госпитализированных.

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    В Луганской области за четвертую неделю января при эпидемическом пороговом уровне 78,9 заболеваемость составила 40,2 на 10 000 населения. Всего в области за неделю ОРВИ заболело 2863 человека, из них 1943 (67,9%) ребенка в возрасте до 14 лет. Госпитализированы 155 больных, в том числе 112 детей до 14 лет.

    Днепр и Запорожье 

    В Днепропетровской области также растет заболеваемость гриппом. За последнюю неделю января по области по поводу острых респираторных заболеваний и гриппа за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения обратилось более 17 000 человек, из них 70 % дети до 17 лет. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом (суммарно) среди населения области 536,9 на 100 000 населения ниже эпидемического порога, но выше показателя прошлого года.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Почти пережили корь, переживем ли дифтерию

    Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы среди жителей г. Каменское, Желтые Воды, г. Вольногорск, Никополь, Кривой Рог, Криничанского, Сиельниковского, Верхнеднепровского и Павлоградского районов. В связи с высоким уровнем заболеваемости временно приостановлен учебно-воспитательный процесс среди учащихся отдельных классов и общеобразовательных школ в г. Днепр, г. Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград. Всего закрыты более 100 классов в 30 школах.

    В Запорожье в пресс-службе мэрии сообщили, что о тотальном карантине говорить рано, но в 38 классах обучение приостановлено. 

    Закарпатье

    В Береговском и Виноградовском районах Закарпатской области также введен карантин из-за гриппа и ОРВИ среди школьников и дошкольников. В Виноградовской РГА Закарпатской области решили прекратить работу общеобразовательных, дошкольных и художественных заведений на период с 1 по 16 февраля. 

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    В Береговском районе введен карантин с 29 января по 9 февраля в общеобразовательных школах, детсадах и школах искусств. А в Тячевском районе региона школы, детсады, школы искусств закрыты на карантин из-за кори.

    По данным материалов открытых источников интернет

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