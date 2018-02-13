Корь косит Украину: с начала года 4298 больных

rudaw.net

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.

Заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что с начала вспышек кори в Украине количество больных за неделю не увеличилось, а уменьшилось, сообщает "Украинская правда".

"На прошлой неделе впервые за период вспышки заболеваемости корью мы не отмечаем тенденции к увеличению больных корью. Ожидаем, что эта тенденция будет продолжаться и к лету выйдем на ноль", – отметил Ляшко.

Он добавил, что всего за прошедшую неделю корью заболели 798 человек, среди них 288 взрослых и 511 детей. По информации Ляшко, всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей.

По его словам, больше всего заболевших в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях. Меньше всего больных в Черниговской, Сумской, Луганской и Ровенской областях.

Как сообщалось ранее, Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни.