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    Корь косит Украину: с начала года 4298 больных

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (122)

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    Как отметили в Минздраве, на прошлой неделе впервые за период вспышки заболеваемости корью не была отмечена тенденция к увеличению больных корью.
    Корь
    rudaw.net

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
    Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп
    Заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что с начала вспышек кори в Украине количество больных за неделю не увеличилось, а уменьшилось, сообщает "Украинская правда".

    "На прошлой неделе впервые за период вспышки заболеваемости корью мы не отмечаем тенденции к увеличению больных корью. Ожидаем, что эта тенденция будет продолжаться и к лету выйдем на ноль", – отметил Ляшко.

    Он добавил, что всего за прошедшую неделю корью заболели 798 человек, среди них 288 взрослых и 511 детей. По информации Ляшко, всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей.

    По его словам, больше всего заболевших в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях. Меньше всего больных в Черниговской, Сумской, Луганской и Ровенской областях.

    Как сообщалось ранее, Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни.

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