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    В Черниговской области из больницы сбежал больной корью

    (обновлено: )9610
    Наименьшее количество случаев заболевания корью зарегистрировано в Черниговской области. Всего один случай. И единственный больной в регионе сбежал из больницы.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Из больницы в Черниговской области сбежал больной корью. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко, пишет УНИАН.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
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    По его словам, наименьшее количество случаев заболевания корью зарегистрировано в Черниговской области — один случай.

    "И как нам стало известно из средств массовой информации, этот один больной вчера сбежал из больницы", — сказал Ляшко. Он призвал всех ответственно относиться к своему здоровью, поскольку корь является опасной болезнью.

    "Человек, который неосознанно сбежал из больницы, подвергает опасности самого себя, в первую очередь, но и тех, с кем он будет контактировать. Поскольку, если встретятся на его пути невакцинированные люди в закрытом помещении, то они будут инфицированы и также будут иметь большой риск заболеть корью", — пояснил специалист.

    Как сообщалось ранее, Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни.

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