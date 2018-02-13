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    В Минздраве сообщили, когда из Украины уйдет корь

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (121)

    (обновлено: )10601
    Как отметили в Минздраве, в случае прекращения вакцинации, следующий подъем заболеваемости корью можно ожидать, через пять лет, в 2022 году.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями ГУ Центр общественного здоровья Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни, передает РБК-Украина.

    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ляшко: смертелен любой тип вируса кори

    "Если мы продолжим вакцинироваться в таких темпах, как вакцинируемся на протяжении конца второй половины 2017 года — начале 2018 года, в течение ближайших пяти лет мы болезнь вообще выгоним с территории Украины", — заявил Ляшко.

    По его словам, в случае прекращения вакцинации, следующий подъем заболеваемости корью можно ожидать, через пять лет, в 2022 году.

    Сообщается, что сейчас, в рамках усиленной иммунизации от кори было вакцинировано 74% детей, которые в свое время пропустили первую вакцинацию и почти 80% детей, которые не получили вторую дозу вакцины.

    Ляшко отметил, что в ближайшее время на территорию Украины международной организацией UNiSEF будет поставлено 200 000 доз вакцины. Поставка еще миллиона доз ожидается в апреле. На второе полугодие 2018 года запланирована поставка еще миллиона доз.

    Как сообщалось ранее, в Одесской области единственной в Украине циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul).

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