В Мукачево 4-летняя девочка умерла от осложнений, вызванных корью

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Мукачевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка из села Лазы, которая получила осложнения от кори — пневмонию.

Об этом сообщил главный врач Тячевской РЛ № 1 Федор Ярыныч.

Две недели назад в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в Тячевскую больницу, а от туда транспортирована спецавтомобилем в сопровождении детских реаниматологов в Мукачевскую больницу. В реаниматологическом отделении девочка пробыла 12 дней.

"Девочка имела осложнения от кори — тяжелую пневмонию с дыхательной недостаточностью и без наркозно-дыхательного аппарата не могла обходиться, — отметил Ярыныч.

Девочка была не вакцинирована.

Минздрав сообщил ранее, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

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Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.