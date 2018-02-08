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    В Мукачево 4-летняя девочка умерла от осложнений, вызванных корью

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (118)

    (обновлено: )15801
    Сообщается, что девочка не была вакцинирована. Ребенок заболел пневмонией, которая возникла как осложнение после кори.
    Корь
    скриншот видео youtube

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Мукачевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка из села Лазы, которая получила осложнения от кори — пневмонию.

    Корь
    скриншот видео youtube
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    Об этом сообщил главный врач Тячевской РЛ № 1 Федор Ярыныч.

    Две недели назад в тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в Тячевскую больницу, а от туда транспортирована спецавтомобилем в сопровождении детских реаниматологов в Мукачевскую больницу. В реаниматологическом отделении девочка пробыла 12 дней. 

    "Девочка имела осложнения от кори — тяжелую пневмонию с дыхательной недостаточностью и без наркозно-дыхательного аппарата не могла обходиться, — отметил Ярыныч.

    Девочка была не вакцинирована.

    Минздрав сообщил ранее, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

    Смотрите также: Корь в Украине: карта очагов эпидемии

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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