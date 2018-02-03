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    Корь и не думала отступать. В КГГА сообщили число заболевших

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    Директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург сообщила, что по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети.
    Врач. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. С начала 2018 года года в Киеве зафиксировано 150 случаев заболевания корью, сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
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    "По состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 — дети", — проинформировала специалист.

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    По ее словам, несмотря на то, что показатель заболеваемости, например, ОРВИ, пока ниже эпидемического порога, все же наблюдается рост — в частности, на 25% среди школьников. Так, по данным Гнзбург, за последнюю неделю января заболели около шести тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных — 134 ребенка.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем и может привести к смерти. Основным фактором снижения заболеваемости является, по данным медиков, вакцинация.

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    Ранее сообщалось, что Минздрав начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори

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