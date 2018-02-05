наверх
05.02.201819:22
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Ивано-Франковске умерла девушка, которая заболела корью и гриппом

    Тема:

    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (87)

    (обновлено: )157
    15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем – корью. Сначала лечилась в Надворнянской центральной районной больнице, только первого февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке – третьей степени.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В больнице Ивано-Франковска умерла женщина, которая  болела корью и гриппом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на информацию областной инфекционной больницы.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
    Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп

    Как отмечается, 25-летняя женщина умерла в ночь на 3 февраля в этом медицинском учреждении.

    "Известно, что 15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем – корью. Сначала лечилась в Надворнянской центральной районной больнице, только первого февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке – третьей степени. Спасти ее жизнь медикам не удалось", – говорится в сообщении.

    Сообщается, что на данный момент точная причина смерти женщины не установлена, продолжаются экспертизы.

    Издание напоминает, что в Ивано-Фраковской области самое большое количество больных корью. В региионе две недели закончиились вакцины от этой белезни.

    Ранее сообщалось, что в Украине растет количество школ и населенных пунктов, в которых дети вынуждены преждевременно уйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора