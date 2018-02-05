В Ивано-Франковске умерла девушка, которая заболела корью и гриппом

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В больнице Ивано-Франковска умерла женщина, которая болела корью и гриппом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на информацию областной инфекционной больницы.

Как отмечается, 25-летняя женщина умерла в ночь на 3 февраля в этом медицинском учреждении.

"Известно, что 15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а затем – корью. Сначала лечилась в Надворнянской центральной районной больнице, только первого февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке – третьей степени. Спасти ее жизнь медикам не удалось", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент точная причина смерти женщины не установлена, продолжаются экспертизы.

Издание напоминает, что в Ивано-Фраковской области самое большое количество больных корью. В региионе две недели закончиились вакцины от этой белезни.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество школ и населенных пунктов, в которых дети вынуждены преждевременно уйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог.