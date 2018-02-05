наверх
05.02.201811:07
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Всего за 5 дней в Киеве заболели корью 13 человек

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (113)

    (обновлено: )5501
    Как сообщил директор ГУ "Киевский городской лабцентр Минздрава", каждый день регистрируют практически по 2-3 случая кори.
    Корь
    скриншот видео youtube

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. 

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Почти пережили корь, переживем ли дифтерию
    Всего за пять дней февраля корью в Киеве заболели 13 человек, 10 из них – дети, сообщил директор ГУ "Киевский городской лабцентр Минздрава" Сергей Чумак, передает  "112 Украина".

    Читайте также: Вслед за корью и дифтерией украинцев атакует грипп

    "Корь на сегодняшний день наращивает свои темпы, и мы каждый день регистрируем практически по 2-3 случая. Вообще за этот период времени у нас зарегистрирован 151 случай, из них 98 детей. Если взять только февраль, то за 5 дней мы уже зарегистрировали 13 случаев, 10 из них детей", – отметил он.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем и может привести к смерти. Основным фактором снижения заболеваемости является, по данным медиков, вакцинация.

    Ранее сообщалось, что Минздрав начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете "бандеровской идеологии". Видео
    Украина - Польша: Бандера раздора