Всего за 5 дней в Киеве заболели корью 13 человек

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.

Всего за пять дней февраля корью в Киеве заболели 13 человек, 10 из них – дети, сообщил директор ГУ "Киевский городской лабцентр Минздрава" Сергей Чумак, передает "112 Украина"

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"Корь на сегодняшний день наращивает свои темпы, и мы каждый день регистрируем практически по 2-3 случая. Вообще за этот период времени у нас зарегистрирован 151 случай, из них 98 детей. Если взять только февраль, то за 5 дней мы уже зарегистрировали 13 случаев, 10 из них детей", – отметил он.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем и может привести к смерти. Основным фактором снижения заболеваемости является, по данным медиков, вакцинация.

Ранее сообщалось, что Минздрав начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.