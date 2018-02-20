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    В Одесской области из-за кори умер младенец

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    Плановую прививку ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено календарем профилактических прививок. Отметим, что с начала года от осложнений кори умерли шесть человек.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за вызванных корью осложнений умер 5-месячный ребенок. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко, передает УНИАН.

    "Со времени нашего прошлого брифинга, к сожалению, подтвердился еще один летальный случай – умер пятимесячный ребенок в Одесской области. Умер от осложнений, которые были вызваны корью", – сказал он.

    По словам Ляшко, плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено календарем профилактических прививок.

    "С начала года от осложнений кори умерли шесть человек – это четверо детей и двое взрослых. Четверо умерли в Одесской области – трое детей и один взрослый. Один взрослый – в Ивано-Франковской области, и один ребенок – в Закарпатской области", – отметил представитель Минздрава.

    Как сообщалось ранее, Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни.

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