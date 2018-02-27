Прожил несколько часов. В Одесской области от кори умер младенец

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области умер новорожденный младенец от кори, сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"С момента прошлого брифинга зарегистрирован седьмой случай смерти в этом году — умер новорожденный ребенок в Одесской области, который прожил всего несколько часов после рождения. Мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Теперь мы выясняем все причины смерти новорожденного ребенка", — сказал Курпита.

Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".