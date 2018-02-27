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    Прожил несколько часов. В Одесской области от кори умер младенец

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (131)

    (обновлено: )30603
    Как отмечается, мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Выясняется причина смерти новорожденного.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области умер новорожденный младенец от кори, сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

    "С момента прошлого брифинга зарегистрирован седьмой случай смерти в этом году — умер новорожденный ребенок в Одесской области, который прожил всего несколько часов после рождения. Мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Теперь мы выясняем все причины смерти новорожденного ребенка", — сказал Курпита.

    Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".

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