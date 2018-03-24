Под Киевом зафиксировали вспышку кори и ветрянки, заболели военные

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В г. Ирпень Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки, за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пять — с подозрением на корь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

"В медицинское учреждение КЗ "Ирпенский Центральная городская больница" за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности. Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы", — говорится в сообщении.

В связи с этим департамент здравоохранения КОГА созвал оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий. Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать эпидситуацию среди военных, гражданского населения, в том числе и детей.

"Кроме того, осуществляется проверка относительно состояния прививок данных лиц. Взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными", — добавили в ведомстве.

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