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    Эпидемия кори. Украина стала третьей по числу заболевших в Европе

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (126)

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    По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года.
    Корь
    rudaw.net

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украина стала третьей в рейтинге по числу заболевших корью человек в 2017 году в Европе, пишет DW. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по охране здоровья.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    От кори в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. 

    По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

    Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии — 5 562, Италии — 5 006 и Украине — 4 767. По данным ВОЗ, у 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали около 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и нехватки вакцин.

    Высокий уровень заболеваемости корью 2017 года наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании.

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