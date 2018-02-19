Эпидемия кори. Украина стала третьей по числу заболевших в Европе

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украина стала третьей в рейтинге по числу заболевших корью человек в 2017 году в Европе, пишет DW. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по охране здоровья.

От кори в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза.

По данным медиков, всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе.

Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии — 5 562, Италии — 5 006 и Украине — 4 767. По данным ВОЗ, у 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали около 100 случаев заболевания корью. В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и нехватки вакцин.

Высокий уровень заболеваемости корью 2017 года наблюдался также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании.