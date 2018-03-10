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    Владимир Якунин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Поезд
    Железнодорожной блокады между Украиной и РФ не будет
    17:26 10.12.2014
    7622
    Информация об отмене поездов "Российских железных дорог" в Украину вызвала панику. Тем не менее, железнодорожное сообщение между Украиной и Россией сохранится.
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Запретов на ж/д перевозки российского угля в Украину нет - глава РЖД
    18:13 26.11.2014
    140Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что запретов на железнодорожные перевозки российского угля в Украину нет.
    Ситуация на Донбассе. Архивное фото
    Хроника 22 ноября: пожары в Донецке, память о Голодоморе, отголоски землетрясений
    12:27 23.11.2014
    921
    В субботу, 22 ноября, продолжались столкновения между украинскими силовиками и ополченцами. Сильно пострадал Донецк - в Куйбышевском районе города произошло пять пожаров. Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Глава РЖД Владимир Якунин
    В России намерены построить железную дорогу в обход Украины
    13:06 22.11.2014
    9119
    "В стратегии развития железных дорог этот обход всегда присутствовал. Дорога проходит сейчас по территории другого государства, неспокойный участок, 26 километров...", - сказал глава РЖД Якунин РИА Новости.
    Берлин
    Конференция "Примирение с Россией. За суверенную Европу!" пройдет в Берлине
    07:36 22.11.2014
    216Новые санкции в отношении России.
    Российские и немецкие политики будут обсуждать современное состояние отношений России и ЕС, санкции и их последствия, а также другие вопросы. Конференция пройдет в субботу, 22 ноября.
    Логотип РЖД
    Ситуации в Украине влияет на грузовые ж/д перевозки в РФ - президент РЖД
    09:59 10.07.2014
    301Отношения Украины и России
    Президент РЖД Владимир Якунин отмечает негативное влияние ситуации в Украине на грузовые железнодорожные перевозки в России. Погрузка на сети РЖД в первом полугодии сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
    Глава РЖД Владимир Якунин
    РЖД из-за подрыва путей в Украине пустит поезда через Белоруссию
    17:00 24.06.2014
    619Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    РЖД согласовали с украинскими и белорусскими коллегами объезд по территории Белоруссии в связи с подрывом железнодорожных путей в Украине, сообщил глава Российских железных дорог Владимир Якунин.
    Глава РЖД Владимир Якунин
    Глава РЖД: ж/д перевозки между Украиной и Крымом могут приостановиться
    20:55 10.04.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Железнодорожные перевозки между Украиной и Крымом могут быть приостановлены из-за несогласованности графиков движения, сообщил президент РЖД Владимир Якунин.
    Глава РЖД Владимир Якунин
    Глава РЖД: националисты "похитили" Майдан у либеральной общественности
    14:16 30.03.2014
    10Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Радикальные националисты в Украине перехватили инициативу протеста на Майдане у либеральной общественности, считает президент Владимир Якунин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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