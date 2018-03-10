В субботу, 22 ноября, продолжались столкновения между украинскими силовиками и ополченцами. Сильно пострадал Донецк - в Куйбышевском районе города произошло пять пожаров. Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
"В стратегии развития железных дорог этот обход всегда присутствовал. Дорога проходит сейчас по территории другого государства, неспокойный участок, 26 километров...", - сказал глава РЖД Якунин РИА Новости.
Президент РЖД Владимир Якунин отмечает негативное влияние ситуации в Украине на грузовые железнодорожные перевозки в России. Погрузка на сети РЖД в первом полугодии сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".