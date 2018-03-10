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    Центрэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Балкер Ocean Dalian с четвертой партией угля-антрацита из США в порту Южный
    В Украину прибыла новая партия американского антрацита
    15:38 23.11.2017
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    По данным пресс-службы морского торгового порта "Южный", судно Ocean Dalian доставило в страну 73 тысячи тонн антрацита из США. Он пойдет на украинские электростанции.
    Первая партия угля США в Украине
    Определена ТЭС, куда уйдет первая партия угля из США
    15:47 14.09.2017
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    Весь уголь первой партии железнодорожным транспортом будет доставлен на склады Трипольской ТЭС для обеспечения бесперебойной работы в течение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    О "Роттердам+" и справедливых тарифах
    10:11 29.08.2017
    1427Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Выплата субсидий сравнима с топкой ассигнаций и с таким же успехом вместо использования газа можно забрасывать в котлы гривну, считает эксперт Валентин Землянский.
    Уголь
    "Историческое событие". Украина договорилась с США о закупке 700 тыс. тонн угля
    15:41 31.07.2017
    1670
    В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, сообщает глава "Центрэнерго".
    Иван Плачков
    Заявление "Центрэнерго": цена на тепло вырастет – экс-министр
    12:42 24.05.2017
    464Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что тариф на тепло изменится крайне незначительно из-за увеличения цены антрацита, на котором работает "Центрэнерго", поскольку доля выработанной электроэнергии компании невелика.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    К зиме не готовы: Кабмин саботировал работу по накоплению угля – Корольчук
    09:13 23.08.2016
    1081Украина на грани блэкаута
    Приватизация "Центрэнерго" будет откладываться столько времени, сколько это надо будет окружению президента, отмечает эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.
    Разгрузка угля
    "Центрэнерго" купила в России партию африканского угля - СМИ
    19:47 21.04.2016
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    По информации СМИ, государственная компания "Центрэнерго" приобрела для Змиевской ТЭС партию антрацита, якобы южно-африканского происхождения, у компании "РЖД Логистика", дочерней структуры "Российских железных дорог".
    Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.
    Абромавичус заявил о блокировании конкурса на главу "Центрэнерго"
    00:41 09.04.2016
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    Глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в своем микроблоге Twitter также опубликовал копии постановления Окружного административного суда Киева.
    Арсений Яценюк на заседании правительства. Архивное фото
    Яценюк приостановит оплату трансформаторов "Укрэнерго" и "Центрэнерго"
    15:01 20.01.2016
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    Премьер попросил Кабинет министров о приостановке оплаты трансформаторов для "Центрэнерго" и "Укрэнерго" до того момента, пока не будет завершена проверка условий проведения тендеров.
    Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
    Уголь из ЮАР отгружен для Трипольской ТЭС
    14:22 04.01.2016
    877Энергетика Украины в режиме ЧП.
    В конце января в порту "Южный" в Одесской области ожидается еще одна партия угля, который доставляется в Украину из Южно-Африканской республики.
    Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
    Украина накопила достаточно угля для отопительного сезона - "Центрэнерго"
    12:57 17.12.2015
    458Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Как заявила пресс-служба государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", с начала декабря на ТЭС компании поступили около 230 тысяч тонн угля, еще около 86 тысяч тонн на сегодняшний день находятся в процессе доставки.
    Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
    Поставки угля из РФ и неподконтрольного Донбасса не возобновились - "Центрэнерго"
    16:52 10.12.2015
    1664Новый год - новая энергоблокада Крыма
    На сегодняшний день ни в документальной, ни в физической форме не видно никаких сдвигов по данному вопросу, поставка угля не восстановлена, сообщили в государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".
    Трипольская ТЕЦ, входящая в состав Центрэнерго
    "Центрэнерго" готова к скорейшим закупкам угля в ЮАР и других странах
    15:31 02.12.2015
    455
    В случае отсутствия поставок угля компания подготовила Змиевскую и Трипольскую ТЭС к работе ниже минимального состава оборудования. В декабре должно поступить 250 тысяч тонн угля из Африки.
    Уголь
    Поставки южноафриканского угля в Украину начнутся в ноябре
    15:39 22.09.2015
    180Украина в тисках энергозависимости
    Цены составляют до 65 долларов за тонну при 5 500 килокалорий, при том что стоимость угля в Российской Федерации до 67 долларов при 6 000 килокалорий, заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центрэнерго" Олег Коземко.
    Склад угля
    Эксперт: мы снова не готовы к зиме – угля на складах не хватает
    18:35 18.09.2015
    388Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам Владимира Сапрыкина, профильный министр должен был обеспечить завоз угля на склады. Также никто не проводил проверку технического состояния отопительных станций.
    Игорь Билоус. Архивное фото
    ФГИ допускает приватизацию "Центрэнерго" во II квартале 2016 года
    15:16 07.09.2015
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    Игорь Билоус подчеркнул, что Фонд госимущества намерен приватизировать шесть облэнерго, также идет большая работа по приватизации шахт. По его словам, на данный момент в условиях повышения тарифов на электроэнергию малая энергетика является очень прибыльной.
    Трипольская ТЕЦ, входящая в состав Центрэнерго
    "Центрэнерго" и ОПЗ нужно продать иностранцам - Абромавичус
    11:46 18.08.2015
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    Министр экономического развития и торговли заявил, что крупнейшие лоты из перечня приватизируемых объектов необходимо продавать иностранным инвесторам.
    Добыча угля
    Украинский углепром: между Донбассом и Россией
    09:59 12.08.2015
    1491Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Из-за отсутствия угля в Украине остановлены теплоэлектростанции, которые обеспечивали электроэнергией восточные области страны. Вместо зарплат шахтерам Киев оплачивает российское электричество валютой. Это цена отказа от госдотаций в угледобычу.
    В результате обстрела выведена из строя Углегорская ТЭС
    Энергоблоки Углегорской ТЭС начали подключать к энергосистеме
    12:18 07.08.2015
    352Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Спустя десять дней после обстрела теплоэлектростанции энергетики начали заново вводить ее в строй. В течение пятницы запланирован пуск энергоблоков №1 и 3.
    Система отопления. Архивное фото
    Отопительный сезон все еще под большим вопросом
    09:30 07.08.2015
    638Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Минэнерго необходимо 5 млн тонн угля для обеспечения полноценного отопительного сезона. Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, насколько успешно правительство ведет подготовку к зиме.
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