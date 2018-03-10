Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что тариф на тепло изменится крайне незначительно из-за увеличения цены антрацита, на котором работает "Центрэнерго", поскольку доля выработанной электроэнергии компании невелика.
По информации СМИ, государственная компания "Центрэнерго" приобрела для Змиевской ТЭС партию антрацита, якобы южно-африканского происхождения, у компании "РЖД Логистика", дочерней структуры "Российских железных дорог".
Как заявила пресс-служба государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", с начала декабря на ТЭС компании поступили около 230 тысяч тонн угля, еще около 86 тысяч тонн на сегодняшний день находятся в процессе доставки.
На сегодняшний день ни в документальной, ни в физической форме не видно никаких сдвигов по данному вопросу, поставка угля не восстановлена, сообщили в государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".
Цены составляют до 65 долларов за тонну при 5 500 килокалорий, при том что стоимость угля в Российской Федерации до 67 долларов при 6 000 килокалорий, заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центрэнерго" Олег Коземко.
Игорь Билоус подчеркнул, что Фонд госимущества намерен приватизировать шесть облэнерго, также идет большая работа по приватизации шахт. По его словам, на данный момент в условиях повышения тарифов на электроэнергию малая энергетика является очень прибыльной.
Из-за отсутствия угля в Украине остановлены теплоэлектростанции, которые обеспечивали электроэнергией восточные области страны. Вместо зарплат шахтерам Киев оплачивает российское электричество валютой. Это цена отказа от госдотаций в угледобычу.
Минэнерго необходимо 5 млн тонн угля для обеспечения полноценного отопительного сезона. Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, насколько успешно правительство ведет подготовку к зиме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".