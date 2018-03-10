По состоянию на 23.00 ожесточённые бои под Донецком продолжаются, ситуация близка к критической. В целях безопасности жители районов, непосредственно прилегающих к линии фронта, сейчас вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах.
По словам замкомандующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в районе населенного пункта Донское отмечено местонахождение четырех РСЗО "Град", а также в районе населенного пункта Рыбацкое выявлен учебный полигон артиллеристов.
9 Мая в Донецке планируют провести парад с участием военной техники. Ожидается, что мероприятие соберет в центре города порядка 20 тысяч человек, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков.
Согласно информации, основные усилия ополченцев были сосредоточены на усилении передовых подразделений, перегруппировке подразделений на донецком, волновахском и мариупольском направлениях, скрытом размещении запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Накануне вечером пресс-центр спецоперации обвинил ополченцев в обстреле Горловки из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". В самопровозглашенной ДНР назвали это сообщение "информационным вбросом".
Согласно информации, в тренировочном лагере ЛНР у Красного Луча специальная мониторинговая миссия наблюдала за 43 реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град", 16 самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" и 10 гаубицами 2А65 Мста-Б.
По сообщению пресс-службы главы военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля, обстрелы Троицкого повторялись ночью, местные жители вынуждены были прятаться в подвалах и погребах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".