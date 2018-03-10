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    РСЗО 9К51 "Град"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 87
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    По словам секретаря СНБО, нехватка систем возникла после потерь боеприпасов во время ЧП на артиллерийских складах.
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    По состоянию на 23.00 ожесточённые бои под Донецком продолжаются, ситуация близка к критической. В целях безопасности жители районов, непосредственно прилегающих к линии фронта, сейчас вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах.
    РСЗО Град сил АТО
    Ополченцы Донбасса обвинили ВСУ в переброске РСЗО "Град"
    05:40 10.07.2016
    377Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам замкомандующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в районе населенного пункта Донское отмечено местонахождение четырех РСЗО "Град", а также в районе населенного пункта Рыбацкое выявлен учебный полигон артиллеристов.
    Генеральная репетиция военного парада в Донецке
    Спецкор: танки и "Грады" в Донецке - о параде Победы 9 мая
    07:08 09.05.2016
    18292День Памяти и День Победы в Украине
    9 Мая в Донецке планируют провести парад с участием военной техники. Ожидается, что мероприятие соберет в центре города порядка 20 тысяч человек, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков.
    Реактивные системы залпового огня КНДР на параде. Архивное фото
    КНДР разместила 300 реактивных систем залпового огня вдоль границы ДМЗ
    06:24 24.04.2016
    361Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации разведки, КНДР разместила на севере демилитаризованной зоны РСЗО калибром 122 миллиметра. Дальность их действия оценивается в 40 километров.
    Военные на передовых позициях
    В Калиновке, Лозовом и Маркино находятся танки и "Грады" - ГУР МО
    15:52 05.03.2016
    1500Донбасс: мир или война.
    Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ситуация в Донбассе характеризуется интенсивным огневым действием ополченцев на подразделения украинских войск.
    Ситуация в Сирии
    Сирийские повстанцы получили из-за рубежа ракеты "Град"
    23:59 12.02.2016
    737Сирия: военное противостояние.
    Зарубежные противники президента Сирии Башара Асада, в том числе Саудовская Аравия и Турция, снабжают некоторые повстанческие группы оружием через оперативный пункт, расположенный в Турции.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    Представители ОБСЕ заявили о "Градах" в Красном Луче - МО
    15:35 24.01.2016
    2192Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Согласно информации, представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии запрещенного Минскими договоренностями вооружения в районах Тореза и Красного Луча.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ получила данные о "Градах", танках и САУ ополченцев в районе Донецка - МО
    18:34 23.01.2016
    1073Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Согласно информации, в течение суток осуществлено 37 обстрелов позиций силовиков из стрелкового оружия, гранатометов, БМП и артиллерийских систем калибра более 100-мм.
    Ополченцы
    Ополченцы на славянском направлении разместили запрещенное оружие - МО
    17:30 20.12.2015
    1900Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, основные усилия ополченцев были сосредоточены на усилении передовых подразделений, перегруппировке подразделений на донецком, волновахском и мариупольском направлениях, скрытом размещении запрещенного минскими договоренностями вооружения.
    Установка Град. Архивное фото
    ДНР опровергает, а СЦКК подтверждает обстрел Горловки из РСЗО
    00:51 26.11.2015
    1864Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Накануне вечером пресс-центр спецоперации обвинил ополченцев в обстреле Горловки из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". В самопровозглашенной ДНР назвали это сообщение "информационным вбросом".
    Ополченцы самопровозглашенной ДНР. Архивное фото
    Ополченцы из "Града" обстреляли Горловку - силовик
    23:39 25.11.2015
    388Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщили в пресс-центре спецоперации, в течение дня ополченцы сосредоточили обстрелы на Донецком направлении. Накануне украинским военным в Донбассе запретили открывать огонь с полуночи 25 ноября.
    Представители ОБСЕ в Широкино
    ОБСЕ: ополченцы накапливают запрещенное оружие у линии разграничения
    09:00 17.09.2015
    772Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации, в тренировочном лагере ЛНР у Красного Луча специальная мониторинговая миссия наблюдала за 43 реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град", 16 самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" и 10 гаубицами 2А65 Мста-Б.
    Склад с боеприпасами, обнаруженный под Мариуполем
    Склад боеприпасов к "Граду" под Мариуполем 
    10:15 14.07.2015
    501Демилитаризация Донбасса
    Пограничный наряд обнаружил реактивные заряды к установке "Град" в поселке Асланов Донецкой области. Территория находится под усиленным контролем.
    Артиллеристы в зоне АТО
    Силовики заявили, что ополченцы 65 раз обстреляли их позиции
    19:29 14.06.2015
    239Обстрелы на Донбассе
    Согласно информации, ополченцы несколько раз били из 120-мм минометов и 122-мм артсистем по позициям силовиков в районе Опытного, Песок, Марьинки, Новой Ласпы, Старогнатовки.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Троицкое обстреляли из "Градов" - Москаль
    15:58 14.06.2015
    253Обстрелы на Донбассе
    По сообщению пресс-службы главы военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля, обстрелы Троицкого повторялись ночью, местные жители вынуждены были прятаться в подвалах и погребах.
    Сотрудники миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует исчезновение тяжелых вооружений с площадок ВСУ и ДНР
    05:17 14.06.2015
    441Обстрелы на Донбассе
    В одном месте хранения тяжелого вооружения самопровозглашенной ДНР наблюдатели отметили, что записанные ранее три противотанковых орудия ("Рапира", 100 мм) исчезли.
    Перестрелка в Марьинке утром в среду. Видео
    "Град" и стрелковые бои в Марьинке 
    03:19 04.06.2015
    2119Обстрелы на Донбассе
    По данным ОБСЕ, утром в среду в районе Марьинки было замечено передвижение большого количества техники и вооружения самопровозглашенной ДНР.
    Ополченцы на танке в центре Донецка
    Донбасс на грани мира готовится к войне
    18:21 17.05.2015
    3923Донбасс. Замороженный конфликт
    Несмотря на минский диалог о возвращении непризнанных Луганской и Донецкой республик под юрисдикцию Украины, в них продолжается формирование собственных атрибутов государственности.
    Геннадий Москаль
    Ополченцы обстреляли Станицу Луганскую из минометов и "Градов" - Москаль
    16:08 17.05.2015
    203Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации, огонь велся со стороны Луганска и памятника Князю Игорю на правом берегу Северского Донца. В квартале Молодежном снаряд попал в 5-этажный жилой дом.
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