Все чаще в заголовки новостей попадают город Снежное на востоке Донецкой области и его окрестности - Торез, Амвросиевка. Дело в том, что Снежное находится на границе с Луганской областью и неподалеку от границы с РФ.
"По уточненным данным, повреждено 27 жилых домов в районе улиц Матросова и Черняховского, а также автовокзала и Центрального рынка. Пострадало здание больницы, автовокзала и ПТУ-155", - сообщили в горсовете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".