наверх
10.03.201808:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Амвросиевка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Рельсы. Архивное фото
    Под Амвросиевкой произошел взрыв на железной дороге - ДНР
    11:32 27.05.2015
    380Донбасс. Замороженный конфликт
    По данным министерства транспорта ДНР, на 1199 километре перегона Квашино-Амвросиевка произошел подрыв пути под движущейся мотрисой энергетиков Донецкой железной дороги.
    Ситуация в Иловайске Донецкой области
    Сводки с восточного фронта – четыре направления наступления ополченцев
    17:00 31.08.2014
    5207Донбасс. Боевые действия
    На уходящей неделе ополчение перешло в контрнаступление и добилось определенных успехов. Три из четырех важнейших успехов недели были достигнуты на южном направлении.
    Бойцы ополчения в Донецкой области
    Силовики не подтверждают, что в Амвросиевку вошли части армии РФ
    01:37 25.08.2014
    1255Юго-Восток Украины: АТО.
    Накануне источник в силах АТО сообщил, что в населенный пункт якобы вошли около 250 единиц российской бронетехники и артиллерийских установок.
    Ополченец ДНР в Донецкой области
    "ДНР" заявляет об окружении в районе Шахтерска группировки силовиков
    17:30 02.08.2014
    1015Война на Юго-Востоке
    В районе Амвросиевки ополченцами "ДНР" уничтожено пять единиц бронетехники противника. Уничтожены два склада с боеприпасами украинской армии.
    Заряжение системы залпового огня Град. Архивное фото
    СНБО: Амвросиевку и Степановку обстреляли из "Градов"
    15:25 30.07.2014
    501Война на Юго-Востоке
    "Из минометов был обстрелян пограничный пункт пропуска "Мариновка", из установок "Град-П" - поселки Амвросиевка и Степановка", - заявил спикер СНБО Лысенко.
    Ситуация в Донецкой области
    При обстреле близ Амвросиевки погибли два силовика
    11:21 15.07.2014
    458АТО на Юго-Востоке.
    Ополченцы обстреляли из "Града" позиции украинских военных в районе города Амвросиевка Донецкой области, погибли двое военнослужащих, ранены шестеро.
    Обострение ситуации в Донецкой области
    Около Амвросиевки и Снежного возобновилась бои ополченцев и силовиков
    14:25 14.07.2014
    1615АТО на Юго-Востоке.
    В окрестностях города Амвросиевка на юго-востоке Донецкой области возобновилась "артиллерийская дуэль" между ополченцами и силовиками, сообщили РИА Новости местные жители.
    Ситуация в Донецкой области
    Обещания Порошенко о мире: война охватила весь Донбасс
    09:14 18.06.2014
    1523Спецоперация на востоке Украины
    Все чаще в заголовки новостей попадают город Снежное на востоке Донецкой области и его окрестности - Торез, Амвросиевка. Дело в том, что Снежное находится на границе с Луганской областью и неподалеку от границы с РФ.
    Последствия обстрела Амвросиевки
    Последствия обстрела Амвросиевки 15 июня 
    10:40 16.06.2014
    1415Спецоперация на востоке Украины
    Город Амвросиевка Донецкой области 15 июня около 2:55 ночи подвергся артобстрелу из минометов. Повреждено 27 жилых домов. Погибло три человека, пятеро получили ранения.
    Последствия обстрела Амвросиевки
    В Амвросиевке обнаружены многочисленные "болванки" от установки "Град"
    19:02 15.06.2014
    1837Спецоперация на востоке Украины
    "Болванки" от снарядов находят на большой территории частного сектора. Милиция собирает осколки и ведет опрос пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.
    Последствия обстрела Амвросиевки
    Более 20 домов повреждены при ночном обстреле Амвросиевки
    17:59 15.06.2014
    473Спецоперация на востоке Украины
    "Пострадало здание больницы, автовокзала и ПТУ",- сообщил представитель властей.
    Последствия обстрела в Амвросиевке
    Украинская армия совершила обстрел Амвросиевки, заявили в "ДНР"
    14:35 15.06.2014
    1128Спецоперация на востоке Украины
    "Город Амвросиевка и поселок Войковский подверглись артобстрелу украинской армии", - говорится в сообщении.
    Ситуация в Донецкой области
    Три человека погибли при ночном обстреле Амвросиевки, сообщает мэрия
    13:17 15.06.2014
    672Спецоперация на востоке Украины
    "По уточненным данным, повреждено 27 жилых домов в районе улиц Матросова и Черняховского, а также автовокзала и Центрального рынка. Пострадало здание больницы, автовокзала и ПТУ-155", - сообщили в горсовете.
    Блокпост украинских военных в Амвросиевке Донецкой области
    Городской транспорт парализован после ночного обстрела в Амвросиевке
    11:31 15.06.2014
    799Спецоперация на востоке Украины
    Движение городского транспорта полостью парализовано в городе Амвросиевка Донецкой области в результате ночного артобстрела.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны