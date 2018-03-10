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    Шахтерск (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    На пути следования миссии ОБСЕ найдены четыре взрывных устройства - ДНР
    19:51 13.05.2017
    354Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Об обнаружении четырех взрывных устройств на маршруте следования наблюдателей ОБСЕ в городе Шахтерск сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.
    Расстрелянная машина. Архивное фото
    В Донбассе убит директор ГП "Шахтерскантрацит" - СМИ
    17:50 20.04.2015
    4308Год АТО: причины и следствия
    На трассе Ростов — Донецк совершено убийство директора угольного государственного предприятия Николая Ковалева. Также убита его жена.
    РСЗО Град сил АТО
    В ДНР обезвредили несколько неразорвавшихся снарядов РСЗО "Град" и "Ураган"
    08:57 10.02.2015
    491Боевые действия на Донбассе
    В МЧС ДНР сообщили, что, в частности, "в Кировском районе Макеевки обезврежена ракета от РСЗО "Ураган". В Горловке на улице Интернациональная - также от РСЗО "Ураган".
    Пожарные. Архивное фото
    Пожарные доставили воду жителям Шахтерска
    09:32 26.11.2014
    122Блокада Донбасса
    Сотрудники Шахтерского подразделения службы пожарной охраны, выполняя просьбу местных органов власти, дважды за день подвезли воду жителям города в количестве 18 тонн.
    Военная техника в Донецке
    Донецк частично остается без воды и электричества
    10:01 20.11.2014
    291Донбасс - зона войны
    Полное восстановление водоснабжения ожидается только во второй половине дня, сообщили в "Донецкгорводоканале".
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Учебный год начнется в Донецке 1 октября - власти "ДНР"
    11:13 29.09.2014
    332
    Руководство "ДНР" уточняет, что более 170 детских садов, школ и корпусов вузов по всей территории Донецкой области были повреждены от бомбардировок, многие - полностью разрушены.
    Разрушения в Шахтерске
    Миссия ОБСЕ зафиксировала разрушения после артобстрела Шахтерска
    05:10 10.08.2014
    314Война на Юго-Востоке
    "СММ зафиксировала в городе ущерб, который, по всей видимости, был нанесен в результате артиллерийского обстрела, произведенного в ночь с 7 по 8 августа", - говорится в отчете миссии ОБСЕ.
    Разрушения в Шахтерске
    Шахтерск: разруха после обстрелов 
    12:42 07.08.2014
    1761Война на Юго-Востоке
    Шахтерск находится под контролем ополченцев самопровозглашенной "ДНР". Ранее они сообщили о ракетном ударе по городу.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    В Донбассе 15 городов остаются без нормального водоснабжения
    12:16 07.08.2014
    90Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Вода не подается в Угледар, Волноваху, Новотроицкий, Докучаевское и соседние поселки. Водоснабжение по-прежнему отсутствует в Красноармейске, Селидово, Димитрове, Новогродовке.
    Ситуация в Шахтерске Донецкой области
    В "ДНР" заявили о ракетном ударе по Шахтерску
    17:19 05.08.2014
    524Война на Юго-Востоке
    Ополченцы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" во вторник сообщили о ракетном ударе по Шахтерску в Донецкой области.
    Ситуация в Шахтерске Донецкой области
    Проблемы с продуктами есть только в Авдеевке, Шахтерске и Снежном - Донецкая ОГА
    16:46 05.08.2014
    751Война на Юго-Востоке
    Продукты в Донецкой области есть, трудности со снабжением только в Авдеевке, Шахтерске и Снежном, сообщает во вторник пресс-служба обладминистрации.
    Ситуация в Шахтерске Донецкой области
    Шахтерск: жизнь в бомбоубежище 
    11:52 05.08.2014
    979Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Ополчение самопровозглашенной "ДНР" и украинские силовики продолжают в Шахтерске уличные бои и взаимный артобстрел. Немногочисленные жители, которые остались в городе, прячутся подвалах и бомбоубежищах.
    Бои за город Шахтерск Донецкой области
    В Шахтерске продолжаются "артиллерийские дуэли"
    22:19 04.08.2014
    589Война на Юго-Востоке
    Ополчение и украинские силовики продолжают в Шахтерске Донецкой области уличные бои и взаимный артобстрел, сообщает корреспондент РИА Новости из города.
    Украинские военнослужащие на востоке Украины
    Нацгвардия опровергает информацию о захвате БТР и экипажа на границе с РФ
    10:14 04.08.2014
    570Война на Юго-Востоке
    Национальная гвардия опровергла информацию о захвате БТР и экипажа в одном из поселков Шахтерского района Донецкой области на границе с РФ, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
    Ополченцы стреляют из гаубиц в Донецкой области
    Бои в районе крушения Boeing 777 продолжаются, сообщили в "ДНР"
    12:53 03.08.2014
    261Война на Юго-Востоке
    Накануне группе из 70 голландских и австралийских экспертов и полицейских пришлось прервать свою работу на месте падения Boeing из-за начавшихся поблизости боев.
    Ополченцы в Донецкой области
    Пятеро ополченцев ранены под Шахтерском в ходе боев, заявили в "ДНР"
    06:25 03.08.2014
    688Война на Юго-Востоке
    "Бои шли севернее Шахтерска в районе населенного пункта Орлово-Ивановка. Уничтожено три танка, три БМП, один БТР и один "КамАЗ" ВС Украины. Пятеро ополченцев ранено", - говорится в сообщении.
    Ополченец ДНР в Донецкой области
    "ДНР" заявляет об окружении в районе Шахтерска группировки силовиков
    17:30 02.08.2014
    1015Война на Юго-Востоке
    В районе Амвросиевки ополченцами "ДНР" уничтожено пять единиц бронетехники противника. Уничтожены два склада с боеприпасами украинской армии.
    Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск.
    В бою под Шахтерском 11 военных пропали без вести - силовики
    12:11 01.08.2014
    6024Война на Юго-Востоке
    Украинские силовики уточнили, что в произошедшем накануне бою под Шахтерском Донецкой области наряду с 10 убитыми солдатами еще 13 военных получили ранения и 11 пропали без вести.
    Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск.
    Хроника 31 июля: десять десантников погибли, попав в засаду
    12:00 01.08.2014
    9630Война на Юго-Востоке
    Украинские десантники попали в засаду под Шахтерском, погибли десять из них. Бои ведутся на подступах к Донецку и Луганску. Под обстрел лишь чудом не попали иностранные эксперты, прибывшие на место крушения Boeing 777.
    Пленный украинский военный роет могилу для погибших сослуживцев в результате боев в Шахтерске
    В бою под Шахтерском погибли 10 военнослужащих - силовики
    10:33 01.08.2014
    11689Война на Юго-Востоке
    Силовики заявили, что в произошедшем накануне бою под Шахтерском Донецкой области погибли 10 военнослужащих. Ранее украинские СМИ сообщили, что в результате боя под Шахтерском погиб 21 десантник.
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