Ополчение самопровозглашенной "ДНР" и украинские силовики продолжают в Шахтерске уличные бои и взаимный артобстрел. Немногочисленные жители, которые остались в городе, прячутся подвалах и бомбоубежищах.
Украинские десантники попали в засаду под Шахтерском, погибли десять из них. Бои ведутся на подступах к Донецку и Луганску. Под обстрел лишь чудом не попали иностранные эксперты, прибывшие на место крушения Boeing 777.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".