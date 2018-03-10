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    Донецкая областная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 70
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    Патриотическая акция в Краматорске
    В Краматорске на патриотическую акцию пришли около тысячи человек
    18:17 17.04.2016
    1059Донбасс: мир или война.
    Согласно информации, жители Краматорска прошли шествием по центру города и собрались в центральном сквере на митинг. На акции большое количество украинских флагов.
    Игорь Стокоз
    Игорь Стокоз стал новым замом Жебривского
    22:56 31.01.2016
    552
    О своем назначении заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации по гуманитарным вопросам активист и бизнесмен Игорь Стокоз написал на своей страничке в Facebook.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Семенченко поддержал идею Жебривского о силовом варианте в Донбассе
    05:59 22.06.2015
    1523Переговоры по Донбассу
    Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский предложил провести краткосрочную экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий с последующим их силовым захватом.
    Последствия обстрелов в Марьинке
    Почти 1100 домов разрушены в Марьинском районе в результате обстрелов
    03:48 21.06.2015
    168Переговоры по Донбассу
    Численность населения Марьинского района до начала боевых действий составляла 84,7 тысячи человек, на сегодня - примерно 72 тысячи человек. Три общины не контролируются Украине.
    Рабочая поездка Порошенко в Донецкую область
    Амнистия на Донбассе: Порошенко прощупывает настроения в обществе — эксперт
    12:21 15.06.2015
    3516Обстрелы на Донбассе
    Политолог прокомментировал заявление нового губернатора Донецкой области о возможной частичной амнистии на Донбассе. Амнистия может стать инструментом для деэскалации.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Кихтенко: Яценюк объявил войну Донецкой ОГА
    15:33 08.06.2015
    1556Обстрелы на Донбассе
    Глава военно-гражданской администрации Донецкой области не понимает, какую цель преследует премьер-министр. По его мнению, администрация находится на нормальном счету по исполнительской дисциплине.
    Шахта
    Затопленные шахты Донбасса восстановлению не подлежат — эксперт
    11:24 15.05.2015
    1308Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Большинство шахт, которые прекратили свою работу на неподконтрольной Украине территории, были нерентабельными, утверждают эксперты энергорынка. Специалисты допускают, что технически их можно восстановить, но это нецелесообразно.
    Мариупольский морской торговый порт
    Кихтенко поддержал поставки предприятий ДНР через порт Мариуполя
    09:32 01.05.2015
    893Особый статус Донбасса
    Глава военно-гражданской администрации заявил, что ряд крупнейших предприятий Донбасса могут поставлять металл и уголь через Мариупольский порт.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Кихтенко вызван на заседание Кабмина для объяснений с Яценюком
    09:18 22.04.2015
    1173
    На заседания правительства приглашен глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Кихтенко, на явке которого настаивает премьер-министр Арсений Яценюк.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Главу Донецкой ОГА Кихтенко обвинили в отсутствии проукраинской позиции
    22:54 20.04.2015
    385
    Советник губернатора Владимир Ржавский объяснил, что увольняется "в связи с неподдержкой председателем Донецкой ОГА проукраинской и государственной позиции президента Украины".
    Милиция и Нацгвардия несут службу на блок-посту в Донецкой области
    Британский лорд приехал в Донбасс, чтобы побывать на линии соприкосновения
    11:59 26.03.2015
    388
    Джон Квентин Дэвис встретился с главой Донецкой областной госадминистрации и намерен доложить британским парламентариям о реальной ситуации в районе вооруженного конфликта.
    Взорвавшийся в Донбассе автобус
    Число погибших при взрыве автобуса в Донбассе выросло до четырех, 11 раненых
    22:56 25.03.2015
    547Особый статус Донбасса
    Автобус подорвался в районе Майорска в среду вечером. По словам очевидца происшествия, на подъезде к блокпосту рейсовый автобус принял вправо, что бы пропустить встречную колонну, после чего раздался взрыв.
    Беспорядки в Константиновке
    Антиукраинский митинг планируют провести в Константиновке - ДонОГА
    23:08 19.03.2015
    451Трагедия в Константиновке
    Как сообщает Донецкая облгосадминистрация со ссылкой на штаб АТО, в антиукраинском митинге должны принять участие "известные ополченцы" самопровозглашенной ДНР.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Минобороны выплатит компенсацию семье погибшей в Константиновке девочки
    22:23 17.03.2015
    498Трагедия в Константиновке
    По словам главы Донецкой ОГА Адександра Кихтенко, представители местной власти и Минобороны пообщались с отцом погибшей девочки и нашли понимание с его стороны.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Кихтенко проводит в Константиновке совещание с силовиками
    11:31 17.03.2015
    591Трагедия в Константиновке
    Александр Кихтенко проводит совещание с представителями силовых ведомств и местных властей Константиновки. Губернатор накануне прервал свою командировку и срочно вернулся из Киева в Донецкую область.
    Украинско-российская граница на КПП Успенка
    Донецкая ОГА поставила на учет 413 тыс человек из зоны АТО
    11:09 17.03.2015
    171Особый статус Донбасса
    Региональные власти ставят на учет жителей Донбасса и выдают им справки переселенцев, чтобы они могли пересекать линию разграничения через блокпосты.
    Беспорядки в Константиновке
    Обстановка в Константиновке стабилизировалась - Кихтенко
    10:02 17.03.2015
    1459Трагедия в Константиновке
    Глава военно-гражданской администрации Донецкой области сообщил об актуальной ситуации в городе Константиновка, где накануне произошли массовые беспорядки.
    Работа блокпоста ВСУ в Курахово
    Пропускной режим в Донбассе могут скоро отменить - Кихтенко
    17:12 12.03.2015
    2093Донбасс - мир?
    Глава Донецкой области заявил о намерении властей отменить пропускную систему в регионе из-за ее неэффективности и проблем с ее введением.
    Работа блокпоста ВСУ в Курахово
    СБУ фиксирует случаи реализации фальшивых пропусков в зону спецоперации
    19:01 10.03.2015
    258Донбасс - мир?
    Как сообщает Донецкая областная государственная администрация со ссылкой на Рымар, украинцы пытаются приобрести самодельные пропуски в отдельные районы Донецкой и Луганской областей за 1600 гривен (около 70 долларов).
    Флаг ДНР и России. Архивное фото
    Девять дней, которые потрясли Донбасс. Как появились ДНР-ЛНР
    12:09 08.03.2015
    6015Донбасс - мир?
    Все областные центры юга и востока Украины - от Одессы до Луганска - с началом весны 2014-го взорвались митингами. Первая декада марта показала отличия обстановки в Донбассе от остальной Украины.
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