Большинство шахт, которые прекратили свою работу на неподконтрольной Украине территории, были нерентабельными, утверждают эксперты энергорынка. Специалисты допускают, что технически их можно восстановить, но это нецелесообразно.
Автобус подорвался в районе Майорска в среду вечером. По словам очевидца происшествия, на подъезде к блокпосту рейсовый автобус принял вправо, что бы пропустить встречную колонну, после чего раздался взрыв.
Как сообщает Донецкая областная государственная администрация со ссылкой на Рымар, украинцы пытаются приобрести самодельные пропуски в отдельные районы Донецкой и Луганской областей за 1600 гривен (около 70 долларов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".