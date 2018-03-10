наверх
10.03.201810:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Государственное казначейство Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Купюры гривны
    Единый казначейский счет Украины за месяц вырос почти в 4 раза
    06:18 02.02.2018
    330
    Государственная казначейская служба Украины проинформировала, что остаток средства на ЕКС на 1 февраля 2018 года составил 20,11 миллиарда гривен.
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Кабмин переходит на валюту. Власти - баксы, народу - падающая гривна
    11:11 15.01.2018
    6363Курс гривны летит в пропасть
    Правительство решило бороться с девальвацией гривны... путем хранения госсредств в долларах, тем самым создавая дополнительный спрос на американскую валюту. Это значит, что власть не верит в будущее гривны и старается нагреть руки на скорой девальвации.
    Гривна
    Остатки на счетах казначейства Украины уменьшились в 10 раз
    11:15 02.01.2018
    514Курс гривны летит в пропасть
    В течение декабря 2017 года сумма на едином казначейском счете Украины уменьшилась с 54 миллиардов гривен до 5,1 миллиарда.
    Гривна
    Госбюджет c начала года перевыполнен по доходам на 9,2% - Госказначейство
    10:12 02.03.2017
    139
    За первые два месяца - январь и февраль - государственный бюджет получил 112,039 миллиарда гривен доходов, в частности в феврале в госбюджет поступило 52,592 миллиарда гривен доходов.
    Глава Госказначейства Татьяна Слюз
    Госказначейство подготовило новую систему уплаты налогов
    00:48 18.02.2017
    614
    Как пояснила глава ведомства Татьяна Слюз, система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета.
    Обстрелы в Авдеевке. Архивное фото
    Госказначейство приостановило работу в Авдеевке из-за обстрелов
    12:29 30.01.2017
    194Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Государственная казначейская служба приостанавливает работу из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванных обострением ситуации – интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка.
    Государственная фискальная служба Украины
    Госказначейство и ГФС возобновили возмещение НДС
    15:11 09.07.2016
    242
    Пресс-служба Госказначейства сообщила, что по состоянию на 18:00 8 июля органами ГКС возмещен НДС на сумму 3510,2 млн грн из общей суммы 4528,7 млн грн.
    Доллары и гривны
    Госбюджет в мае сведен с дефицитом 4,3 млрд грн - Госказначейство
    14:36 29.06.2016
    138Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Согласно данным Государственной казначейской службы, дефицит общего фонда в мае сократился до 3,85 млрд грн с 10,68 млрд грн дефицита в апреле и 7,59 млрд грн в марте.
    Деньги, изъятые при задержании у сотрудника Госказначейства в Киеве
    В Киеве на взятке задержан сотрудник Госказначейства - прокуратура
    04:51 27.02.2016
    205
    Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
    Гривны
    Госказначейство ежемесячно фиксирует рекорд - эксперт
    20:54 01.10.2015
    475Экономический кризис
    У госказначейства новый рекорд - 47 млрд гривен на счету. Основание для рекордных показателей появились зимой, когда начала девальвировать гривна и дорожать товары, отметил президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
    Гривна
    Эксперт: рекордная сумма на казначейских счетах - результат девальвации гривны
    14:31 01.09.2015
    294Экономический кризис
    На казначейских счетах накопилось 46 миллиардов гривен. Это рекорд последних 12 лет. Экономический эксперт Владимир Коновальчук объясняет показатели не экономическими успехами, а эффектом девальвации гривны и увеличением денежной массы.
    Александр Янукович
    СБУ заблокировала в Госказначействе 110 млн гривен сына Януковича
    11:20 22.07.2015
    340
    Более ста миллионов гривен были списаны Государственной исполнительной службой со счетов ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" в пользу "МАКО-Трейдинг" Александра Януковича.
    Гривны на фоне флага Украины
    Остаток на едином казначейском счете вырос до 26,67 млрд гривен
    11:00 03.04.2015
    477Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Соответствующая сумма находилась на счете по состоянию на 1 апреля текущего года, сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.
    Ситуация в Авдеевке
    Некоторые территории Донбасса, подконтрольные Украине, не финансируются
    06:19 05.03.2015
    3598Донбасс - мир?
    В Авдеевке, Дзержинске, Светлодарске и других городах и селах, которые контролируются Киевом, полностью прекратилось бюджетное финансирование, заявил глава ДонОГА Александр Кихтенко.
    Гривна
    Украина готова передать свою финансовую систему под внешнее управление
    13:01 18.02.2015
    7520МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    О внешнем управлении Украиной говорят и пишут давно и часто. Но зачастую за факты выдаются только конспирологические теории, пишет Юрий Гаврилечко.
    Гривны
    Остаток на едином счете Госказначейства сократился за месяц в два раза
    13:46 05.01.2015
    675
    По данным ведомства, остаток средств на едином счете Госказначейства на начало декабря составлял 6,767 миллиарда гривен, а на 1 января - чуть более 3 миллиардов гривен.
    Гривны
    Госбюджет за январь-ноябрь недополучил 6,8% доходов
    18:05 01.12.2014
    103Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Госказначейство подсчитало потери бюджета с января по ноябрь 2014 года. Сообщается, что госбюджет недополучил 26,7 миллиарда гривен.
    Гривны
    Государственный долг Украины превысил 233 млрд гривен
    16:42 17.11.2014
    407Кризис в экономике Украины
    Расходы по обслуживанию госдолга составляют 38,586 млрд грн (по внутреннему госдолгу - 26,575 млрд грн, по внешнему госдолгу - 12,011 млрд грн).
    Национальный банк Украины
    Из-за запретов НБУ невозможно получить финансирование - Супрун
    12:24 08.10.2014
    228Кризис в экономике Украины
    В сентябре общий фонд государственного бюджета недобрал почти 10% доходов, а за последний месяц собрать удалось чуть больше 28 млрд грн. В целом с начала года недобор средств в общий фонд бюджета составил 11 миллиардов 100 миллионов гривен.
    Александр Шлапак
    Шлапак сообщил о сбоях в работе Госказначейства и Налоговой на Востоке
    13:13 27.05.2014
    81Спецоперация на востоке Украины
    Министерство финансов Украины сообщает о сбоях в работе Государственного казначейства, налоговых и таможенных органов в связи с напряженной ситуацией на востоке Украины, где продолжаются бои между ополченцами и военными.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны