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В сентябре общий фонд государственного бюджета недобрал почти 10% доходов, а за последний месяц собрать удалось чуть больше 28 млрд грн. В целом с начала года недобор средств в общий фонд бюджета составил 11 миллиардов 100 миллионов гривен.