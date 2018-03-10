Правительство решило бороться с девальвацией гривны... путем хранения госсредств в долларах, тем самым создавая дополнительный спрос на американскую валюту. Это значит, что власть не верит в будущее гривны и старается нагреть руки на скорой девальвации.
У госказначейства новый рекорд - 47 млрд гривен на счету. Основание для рекордных показателей появились зимой, когда начала девальвировать гривна и дорожать товары, отметил президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
На казначейских счетах накопилось 46 миллиардов гривен. Это рекорд последних 12 лет. Экономический эксперт Владимир Коновальчук объясняет показатели не экономическими успехами, а эффектом девальвации гривны и увеличением денежной массы.
В сентябре общий фонд государственного бюджета недобрал почти 10% доходов, а за последний месяц собрать удалось чуть больше 28 млрд грн. В целом с начала года недобор средств в общий фонд бюджета составил 11 миллиардов 100 миллионов гривен.
Министерство финансов Украины сообщает о сбоях в работе Государственного казначейства, налоговых и таможенных органов в связи с напряженной ситуацией на востоке Украины, где продолжаются бои между ополченцами и военными.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".