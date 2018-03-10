Александр Кихтенко отметил, что "подготовленные люди находились в военных городках и ожидали какой-то команды". Он также выразил недоумение в связи с отсутствием приказа на силовые действия по отношению к парламенту Крыма.
Как отметил советник министра информационной политики в зоне спецоперации Александр Бригинец, Жебривский, который "прошел боевой добровольческий путь на Луганщине", назначен на должность главы Донецкой области.
Правительство внесло президенту представление об увольнении донецкого губернатора Александра Кихтенко. Как заявил замглавы Донецкой ВГА Михаил Сливка, суть конфликта в различном подходе к решению проблем региона в условиях военных действий.
В ходе встречи с активом Першотравневой райгосадминистрации в Мангуше под Мариуполем Кихтенко также опроверг информацию, что Донецкая облгосадминистрация не рассчитывается с подрядчиками, строящими фортификации в области.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко отметил, что в Широкино необходимо усилить оборону и подразделения военнослужащих, добавив, что обсудит этот вопрос с руководством сектора "М".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".