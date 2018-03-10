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    Александр Кихтенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Визовый режим с РФ могут использовать против Украины - Кихтенко
    15:06 10.10.2016
    2479Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Москва может использовать введение визового режима с Россией против самой Украины, считает бывший руководитель Донецкой ОГА Александр Кихтенко.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Украинский генерал: приказа власти защищать Крым не было
    14:01 23.06.2016
    950Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Александр Кихтенко отметил, что "подготовленные люди находились в военных городках и ожидали какой-то команды". Он также выразил недоумение в связи с отсутствием приказа на силовые действия по отношению к парламенту Крыма.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Александр Кихтенко. Справка
    17:52 11.06.2015
    1439Громкие отставки и назначения в Украине
    Глава военно-гражданской администрации Украины в Донецкой области Александр Кихтенко в четверг уволен со своей должности, новым губернатором назначен Павел Жебривский, сообщил Александр Бригинец.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Уволен Кихтенко, на его место назначен Жебривский - Бригинец
    11:44 11.06.2015
    1296Громкие отставки и назначения в Украине
    Как отметил советник министра информационной политики в зоне спецоперации Александр Бригинец, Жебривский, который "прошел боевой добровольческий путь на Луганщине", назначен на должность главы Донецкой области.
    Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады
    Мнения не совпали. Яценюк забыл, что Донбасс это тоже Украина
    13:40 09.06.2015
    5070Обстрелы на Донбассе
    Правительство внесло президенту представление об увольнении донецкого губернатора Александра Кихтенко. Как заявил замглавы Донецкой ВГА Михаил Сливка, суть конфликта в различном подходе к решению проблем региона в условиях военных действий.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Кихтенко призвал максимально упростить систему пропуска в Донбассе
    00:11 08.06.2015
    413Обстрелы на Донбассе
    Глава ВГВ подчеркнул, что необходимо по максимуму упростить систему, пропуская людей по паспортам, "а грузы, направляемые в зону АТО и обратно, - по жестким правилам, а не по желанию кого-то".
    Порошенко имеет право найти на мою должность более эффективное должностное лицо - Кихтенко
    Кихтенко: президент имеет право найти на мое место другого человека 
    18:45 05.06.2015
    322
    Губернатор Донецкой области Александр Кихтенко заявил, что "на сегодняшний день областная администрация делает все возможное, чтобы выполнить задание президента".
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Причин для выговора от Порошенко не было - Кихтенко
    18:06 13.05.2015
    142Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    В ходе встречи с активом Першотравневой райгосадминистрации в Мангуше под Мариуполем Кихтенко также опроверг информацию, что Донецкая облгосадминистрация не рассчитывается с подрядчиками, строящими фортификации в области.
    Александр Кихтенко о необходимости усилить оборону Широкино
    Кихтенко о необходимости усилить оборону Широкино 
    11:25 01.05.2015
    227Год АТО: причины и следствия
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко отметил, что в Широкино необходимо усилить оборону и подразделения военнослужащих, добавив, что обсудит этот вопрос с руководством сектора "М".
    Мариупольский морской торговый порт
    Кихтенко поддержал поставки предприятий ДНР через порт Мариуполя
    09:32 01.05.2015
    893Особый статус Донбасса
    Глава военно-гражданской администрации заявил, что ряд крупнейших предприятий Донбасса могут поставлять металл и уголь через Мариупольский порт.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Технологи пытаются сделать из Яценюка Ивана Грозного
    12:24 23.04.2015
    542Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Арсений Яценюк вызвал "на ковер" главу Донецкой области Александра Кихтенко. Премьер выразил недовольство тем, что губернатор находится в Киеве, а не на рабочем месте в Донбассе.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Кихтенко вызван на заседание Кабмина для объяснений с Яценюком
    09:18 22.04.2015
    1173
    На заседания правительства приглашен глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Кихтенко, на явке которого настаивает премьер-министр Арсений Яценюк.
    Милиция и Нацгвардия несут службу на блок-посту в Донецкой области
    Британский лорд приехал в Донбасс, чтобы побывать на линии соприкосновения
    11:59 26.03.2015
    388
    Джон Квентин Дэвис встретился с главой Донецкой областной госадминистрации и намерен доложить британским парламентариям о реальной ситуации в районе вооруженного конфликта.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Кихтенко проводит в Константиновке совещание с силовиками
    11:31 17.03.2015
    591Трагедия в Константиновке
    Александр Кихтенко проводит совещание с представителями силовых ведомств и местных властей Константиновки. Губернатор накануне прервал свою командировку и срочно вернулся из Киева в Донецкую область.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Краматорск обстреляли пусковыми установками из Горловки – губернатор
    22:51 10.02.2015
    727Боевые действия на Донбассе
    По последним данным, в Горловке появились четыре пусковые установки, но никто не знал, могут ли они стрелять или не могут они стрелять, заявил Александр Кихтенко.
    Краматорск. Бронированные автомобили. Видео
    В Краматорск прибыли бронированные автомобили для вывоза людей из зоны АТО 
    12:59 06.02.2015
    615Ситуация в зоне АТО.
    Как отметил глава Донецкойобласти, теперь спасатели смогут гарантировать безопасность людей, которых эвакуируют из горячих точек.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Кихтенко: власти изучают возможность отключения света в Донецке
    12:40 02.02.2015
    1422Ситуация в зоне АТО.
    Кихтенко также сообщил, что ополченцы не позволяют восстановить электроснабжение в подконтрольных силовикам населенных пунктах.
    Украинские военные в районе Мариуполя
    Эксперт: Киев фактически заблокировал транспортную активность "ДНР" и "ЛНР"
    15:34 19.01.2015
    1080Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Запрет на транспортное сообщение с неконтролируемыми силовиками территориями приводит к транспортному коллапсу на Донбассе. Донецкий губернатор уже попросил отложить введение спецпропусков на месяц.
    Обстрел автобуса под Волновахой
    В ДонОГА создали комиссию по помощи пострадавшим от теракта под Волновахой
    16:25 14.01.2015
    120Мир на Донбассе. Нормандский формат
    По данным облгосадминистрации, в состав комиссии вошли представители департаментов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной защиты населения и других структурных подразделений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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