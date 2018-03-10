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    Мариупольский морской торговый порт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Мариупольский морской торговый порт
    В "республике олигархов" выстроилась очередь на приватизацию портов
    17:01 27.05.2015
    2659Украина - шаг до дефолта
    Правила приватизации в Украине не менялись, процесс не стал прозрачнее, поэтому опыт подсказывает: продажа государственного имущества, с которой так торопится правительство, никакой пользы народу не принесет
    Мариупольский морской торговый порт
    Кихтенко поддержал поставки предприятий ДНР через порт Мариуполя
    09:32 01.05.2015
    893Особый статус Донбасса
    Глава военно-гражданской администрации заявил, что ряд крупнейших предприятий Донбасса могут поставлять металл и уголь через Мариупольский порт.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин обязал 16 госпредприятий перечислить более $120 млн в бюджет
    00:14 26.12.2014
    293Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    В числе предприятий, которые обязаны будут пополнить бюджет - Донецкая железная дорога, Морской торговый порт "Южный", Мариупольский морской торговый порт.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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