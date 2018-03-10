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    Донецкая военно-гражданская администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Последствия ночного обстрела Макеевки
    Скубченко: все действия власти по восстановлению Донбасса - пустота
    17:24 31.01.2018
    488Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    К вице-премьеру Зубко есть вопрос: в каком состоянии проекты на 2017 год, по которым "на 43 объекта уже подписаны соглашения о передаче средств, а на 13 - завершены тендерные процедуры", отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский: в Авдеевке есть газ, тепло и вода по графику
    00:37 20.02.2017
    97Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По информации главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, вода в город подается по определенному графику – с 16:00 до 22:00. "Коксохим" поддерживает достаточный температурный режим в теплосетях города.
    Эвакуация в Авдеевке
    Для эвакуации авдеевцев из Краматорска готовы выехать 50 автобусов - Ошурко
    23:23 01.02.2017
    77Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко сообщил, что в случае крайней необходимости Краматорск готов разместить у себя от 800 до 1000 людей.
    Блокпост в зоне проведения АТО в Донецкой области
    Донбасс: между людьми и родственниками выстраивают стену
    15:27 08.03.2016
    3401
    Госслужащим Донецкой области в ближайшие дни официально запретят ездить на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Волонтер получил огнестрельное ранение в Донецкой области
    10:39 26.02.2016
    237Донбасс: мир или война.
    Как сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации в пятницу, с огнестрельным ранением пострадавший был доставлен в травматологическое отделение городской больницы города Селидово.
    Пункты обогрева в Донбассе
    В Донецкой области 11 человек замерзли насмерть - ВГА
    11:51 22.01.2016
    318Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По данным региональной военно-гражданской администрации, зарегистрирован 171 случай переохлаждения или обморожения жителей Донецкой области.
    Больница
    В Краматорск доставлена партия противогриппозного препарата
    10:33 11.01.2016
    195Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Для борьбы с эпидемией ОРВИ и гриппа в городскую больницу Краматорска передано 400 упаковок противовирусного препарата. Эпидпорог в городе превышен на 59 процентов.
    Жебривский о проезде в серой зоне. Видео
    Жебривский о цене проезда в "серой зоне" в Донецкой области 
    06:07 30.12.2015
    443Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, цена проезда от Майорска до Зайцево будет составлять 15 гривен.
    Жебривский о ситуации с захватом Коминтерново. Видео
    Жебривский о применении силы для освобождения Коминтерново 
    05:24 24.12.2015
    1007Немирное перемирие на Донбассе.
    Утром 22 декабря ополченцы заняли поселок Коминтерново, который находится в "серой зоне". По данным полка "Азов", они разместили в населенном пункте бронетехнику и другие запрещенные Минскими договоренностями вооружения.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский сообщил о захвате ополченцами еще двух сел под Мариуполем
    02:34 24.12.2015
    767Немирное перемирие на Донбассе.
    По мнению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, ополченцы самопровозглашенной ДНР захватили села Заиченко и Водяное "в отместку за введение украинских военных в села Павлополь и Пищевик".
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский негативно оценил результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске
    00:18 02.12.2015
    1705Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    По мнению главы ВГА, большинство рабочих, которые составляют существенную часть населения региона, абсолютно зависимы от работодателей, которые диктуют им свою политическую волю.
    Павел Жебривский об экзит-поллах. Видео
    Жебривский не верит данным экзит-полла по выборам в Мариуполе 
    01:43 30.11.2015
    1489Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, подсчет голосов в Мариуполе "будет честным и прозрачным". Он подчеркнула, что "ни одна заслуживающая доверия организация экзит-полл не проводила".
    Работа полиции в Мариуполе и Красноармейске
    Мариуполь и Красноармейск: Выборы (полу)военного положения
    21:05 29.11.2015
    3227Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    БТРы на улицах города, тревожные ожидания местных жителей, явка выше 35% и "почти идеальные", по мнению ЦИК, выборы: голосование в Мариуполе и Красноармейске состоялось.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский дал чиновникам месяц, чтобы завершить декоммунизацию
    00:27 27.11.2015
    409
    Как заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации, "названия палачей украинского народа не должны висеть на улицах славной украинской Донетчины".
    Голосование на местных выборах в Славянске Донецкой области
    "Оппоблок" набрал большинство в трех городах Донецкой области - Жебривский
    12:37 26.10.2015
    1594Местные выборы 2015: итоги
    Глава Донецкой военно-граджанской администрации надеется, что "демократические партии" смогут собрать большинство в двух третях городов и районов.
    Новый КПП Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области
    Работа нового КПП под Волновахой 
    08:34 10.10.2015
    798Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Павел Жебривский прибыл на открытие обновленного контрольно-пропукного пункта "Новотроицкое" в Волновахском районе. Работу КПП обеспечивают наряды пограничников, в составе которых есть кинологи.
    Ситуация в Мариуполе
    Жебривский: выборы в Мариуполе не будут честными и прозрачными
    16:55 01.10.2015
    345Избирательная кампания по местным выборам
    Глава Донецкой военно-гражданской администрации является противником проведения выборов в Мариуполе, как и в еще 51 населенном пункте Донбасса.
    Мариуполь. Архивное фото
    Выборы в Мариуполе: выгодно и очень опасно
    16:51 15.09.2015
    1689Избирательная кампания по местным выборам
    Мариуполь живет в состоянии непрекращающейся тревоги: близость линии фронта часто не дает местным жителям возможности расслабиться и ощутить себя в безопасности. Теперь же умы горожан будоражат еще и возможные выборы и громкие политические скандалы.
    Последствия обстрела Сартаны под Мариуполем
    Задержана женщина, подозреваемая в корректировке обстрела Сартаны
    01:27 24.08.2015
    325Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, по делу об обстреле поселка Сартана под Мариуполем "задержали сначала мужчину, который работал спасателем, а затем женщину".
    Люди стоят в очереди, чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт Зайцево недалеко от Артемовска
    Работа пункта пропуска в районе Зайцево восстановлена - глава ВГА
    09:14 23.08.2015
    2725Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно информации главы военно-гражданской администрации в Донецкой области Павла Жебривского, пункт обнесен железобетонными плитами, также на нем увеличено количество несущих службу сотрудников пограничной и фискальной служб.
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