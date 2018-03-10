К вице-премьеру Зубко есть вопрос: в каком состоянии проекты на 2017 год, по которым "на 43 объекта уже подписаны соглашения о передаче средств, а на 13 - завершены тендерные процедуры", отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
По информации главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, вода в город подается по определенному графику – с 16:00 до 22:00. "Коксохим" поддерживает достаточный температурный режим в теплосетях города.
Утром 22 декабря ополченцы заняли поселок Коминтерново, который находится в "серой зоне". По данным полка "Азов", они разместили в населенном пункте бронетехнику и другие запрещенные Минскими договоренностями вооружения.
По мнению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, ополченцы самопровозглашенной ДНР захватили села Заиченко и Водяное "в отместку за введение украинских военных в села Павлополь и Пищевик".
Как заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, подсчет голосов в Мариуполе "будет честным и прозрачным". Он подчеркнула, что "ни одна заслуживающая доверия организация экзит-полл не проводила".
Мариуполь живет в состоянии непрекращающейся тревоги: близость линии фронта часто не дает местным жителям возможности расслабиться и ощутить себя в безопасности. Теперь же умы горожан будоражат еще и возможные выборы и громкие политические скандалы.
Согласно информации главы военно-гражданской администрации в Донецкой области Павла Жебривского, пункт обнесен железобетонными плитами, также на нем увеличено количество несущих службу сотрудников пограничной и фискальной служб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".