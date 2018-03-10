Правительство внесло президенту представление об увольнении донецкого губернатора Александра Кихтенко. Как заявил замглавы Донецкой ВГА Михаил Сливка, суть конфликта в различном подходе к решению проблем региона в условиях военных действий.
Правительственная комиссия раскритиковала работу Донецкой облгосадминистрации. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя Донецкой ОГА Михаил Сливка, комиссия даже не пыталась вникнуть в реальную жизнь области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".