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    Михаил Сливка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Заместитель губернатора Донецкой области Михаил Сливка.
    Все больше жителей Донбасса хотят прихода украинской власти - замгубернатора
    05:17 10.06.2015
    87184Обстрелы на Донбассе
    По словам заместителя главы Донецкой ВГК Михаила Сливки, экономическое эмбарго в первую очередь отразится на простых людях, которые уже "начинают прозревать" и хотят жить в составе Украины.
    Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады
    Мнения не совпали. Яценюк забыл, что Донбасс это тоже Украина
    13:40 09.06.2015
    5070Обстрелы на Донбассе
    Правительство внесло президенту представление об увольнении донецкого губернатора Александра Кихтенко. Как заявил замглавы Донецкой ВГА Михаил Сливка, суть конфликта в различном подходе к решению проблем региона в условиях военных действий.
    Заместитель губернатора Донецкой области Михаил Сливка.
    Замгубернатора ДонОГА: "Область находится в состоянии войны"
    15:17 22.05.2015
    836Донбасс. Замороженный конфликт
    Правительственная комиссия раскритиковала работу Донецкой облгосадминистрации. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя Донецкой ОГА Михаил Сливка, комиссия даже не пыталась вникнуть в реальную жизнь области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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