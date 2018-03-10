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    Авдеевка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 522
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    Строительство газопровода в Авдеевке
    Жебривский заявил о саботаже подачи газа для жителей Авдеевки
    22:24 08.02.2018
    161
    Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках "Донецкоблгаза", который "буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", заявил Павел Жебривский.
    Строительство газопровода в Авдеевке
    Жебривский: в Донбассе готов к началу испытаний газопровод для Авдеевки
    13:15 13.01.2018
    167
    По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, завершена сварка стыков и укладка труб газопровода, проложенного в обход ДНР.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Националисты впервые проведут факельное шествие в Авдеевке на Донбассе
    10:55 01.01.2018
    2482Радикальный экстремизм охватил Украину
    ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус" 1 января проводят марши в честь дня рождения Степана Бандеры. В Донбассе шествия пройдут в Славянске и в Авдеевке.
    Авдеевский коксохимический завод
    Авдеевский коксохим сообщил о повреждении ЛЭП и ж/д в Донбассе
    16:01 11.12.2017
    271
    В результате обстрела перебита линия электропередачи Очеретино-Авдеевка и перебиты контактные сети железной дороги, сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
    Ситуация в Авдеевке
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке
    11:11 02.12.2017
    2393Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Страдания жителей, потерявших свое жилье, продолжаются сражениями с государством: некоторые пытаются добиться выплат компенсаций за уничтоженное жилье через суд. Но никто из них денег еще не получил.
    Граната РГД–5
    В Авдеевке 16-летняя девушка носила гранату как оберег
    15:46 28.11.2017
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    В полиции Донецкой области сообщили, что молодой человек девушки попросил ее спрятать целый арсенал оружия - боеприпасы и взрывчатку.
    Петр Порошенко
    Интрига в соцсетях: а было ли покушение на Порошенко?
    18:44 24.10.2017
    1840
    СБУ заявила о предотвращении покушения на президента Порошенко. Позже оказалось, что новость ненастоящая - постарались хакеры. Однако в соцсетях об этом шуметь не перестали. Что же необычного усмотрели в этом фейке сами украинцы?
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Состояние ВСУ на фоне майдана и обострения в Донбассе
    15:14 24.10.2017
    4458
    Невзирая на текущие антипрезидентские выпады в столице и даже угрозы расстрела, Петр Порошенко в воскресенье спокойно поднимал боевой дух украинских войск в городе Авдеевка Донецкой области.
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    СБУ заявила о покушении на Порошенко
    19:56 23.10.2017
    6936
    В пресс-центре СБУ сообщают, что покушение планировалось в Авдеевке. Задержанные, в частности, имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к нему.
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Главные события 23 октября в фотографиях 
    18:08 23.10.2017
    502
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Авдеевку пообщался с военнослужащими и жителями города.
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Порошенко анонсировал скорую ротацию военных в Донбассе
    17:20 22.10.2017
    1237
    В ходе поездки в Авдеевку президент Петр Порошенко заявил, что украинская армия полностью изменилась за три года, а также добавил, что подразделения в ближайшее время вернутся в места своей постоянной дислокации.
    Александр Хуг. Архивное фото
    В СЦКК сообщили о столкновении кортежа Хуга с БТР под Авдеевкой
    14:04 12.10.2017
    2005
    В результате ДТП пострадавших нет. В представительстве ДНР в СЦКК напомнили, что Хуг находится в Донбассе и в четверг планирует посетить с инспекцией район промзоны вблизи подконтрольной ополченцам Ясиноватой и Петровский район Донецка.
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка была обстреляна из зенитной установки — спецкор
    11:55 31.07.2017
    263
    Информация об обстреле позиций украинский военнослужащих на Донбассе в воскресенье пока не поступала, сообщил специальный корреспондент Тимофей Львутин.
    Водопроводный кран
    В Донбассе создали запас воды для водоснабжения Авдеевки
    13:22 23.07.2017
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    Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, что для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом четыре тысячи кубометров.
    Донецкая фильтровальная станция
    Авдеевка, Донецк и Ясиноватая остались без воды
    23:08 22.07.2017
    805Донбасс: новое перемирие
    По данным компании "Вода Донбасса", в результате обстрелов в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Как следствие, остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую.
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    Жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел, есть раненые
    21:46 18.07.2017
    214
    По данным главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, ранения в результате взрыва снаряда получили двое мужчин 1955 и 1961 годов рождения.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт"
    08:26 15.07.2017
    249
    По данным прокуратуры, после оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народного депутата направили в военный госпиталь № 66 г. Покровска.
    Обстрел Авдеевки
    Спецкор: Авдеевка - без воды, но ехать на ремонт фильтровальной станции опасно
    18:18 02.07.2017
    100Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Местные жители привыкли к подобным форс-мажорам, однако их смущает, что приближается жара, а качество привезенной воды может быть сомнительным. Об этом рассказал спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков.
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка все еще остается без водоснабжения
    09:19 02.07.2017
    60Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По данным ГСЧС, был создан запас воды в городском резервуаре объемом, его будет достаточно на 4 суток. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на 2 июля.
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Авдеевка третью неделю остается без газа
    14:11 24.06.2017
    48Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, газоснабжение в городе отсутствует с 7 июня, а ремонтные работы не проводили из-за опасности для работников.
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    Строительство газопровода в Авдеевке
    Жебривский заявил о саботаже подачи газа для жителей Авдеевки
    22:24 08.02.2018
    161
    Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках "Донецкоблгаза", который "буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", заявил Павел Жебривский.
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