СБУ заявила о предотвращении покушения на президента Порошенко. Позже оказалось, что новость ненастоящая - постарались хакеры. Однако в соцсетях об этом шуметь не перестали. Что же необычного усмотрели в этом фейке сами украинцы?
В ходе поездки в Авдеевку президент Петр Порошенко заявил, что украинская армия полностью изменилась за три года, а также добавил, что подразделения в ближайшее время вернутся в места своей постоянной дислокации.
В результате ДТП пострадавших нет. В представительстве ДНР в СЦКК напомнили, что Хуг находится в Донбассе и в четверг планирует посетить с инспекцией район промзоны вблизи подконтрольной ополченцам Ясиноватой и Петровский район Донецка.
По данным компании "Вода Донбасса", в результате обстрелов в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Как следствие, остановлена подача воды в Авдеевку, частично - в Донецк и Ясиноватую.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".