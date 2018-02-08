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    Общество

    Жебривский заявил о саботаже подачи газа для жителей Авдеевки

    (обновлено: )10110
    Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках "Донецкоблгаза", который "буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", заявил Павел Жебривский.
    Строительство газопровода в Авдеевке
    Фото со страницы Павла Жебривского в Facebook

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что компания "Донецкоблгаз" саботирует подачу газа жителям Авдеевки и еще семи населенным пунктам, в связи с этим он обратился к генпрокурору Юрию Луценко и главе СБУ Василию Грицаку с просьбой дать оценку таким действиям компании.

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    "Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста — ОАО "Донецкоблгаз", который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу. Обратился к генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов. По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это — содействие террористическим организациям в форме саботажа", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    Он также выразил надежду, что правоохранители дадут официальную правовую оценку действиям руководителям и владельцам компании "Донецкоблгаз" в ближайшее время.

    Власти в июне прошлого года решили строить независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса газопровод, после того, как Авдеевка и другие населенные пункты в очередной раз остались без газа из-за обстрелов. В январе этого года Жебривский сообщил, что газопровод полностью готов к началу испытаний.

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