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    Общество

    Жебривский: в Донбассе готов к началу испытаний газопровод для Авдеевки

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    По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, завершена сварка стыков и укладка труб газопровода, проложенного в обход ДНР.
    Строительство газопровода в Авдеевке
    Фото со страницы Павла Жебривского в Facebook

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Газопровод, по которому будут подавать газ в Авдеевку минуя территорию ДНР, полностью готов к началу испытаний, сообщил в субботу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
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    В августе Жебривский сообщил, что начато строительство газопровода, по которому газ в Авдеевку будет подаваться с подконтрольной территории.

    "Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    По его словам, газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки, специалисты проверят, держит ли газопровод давление и опломбируют его. После проверок, начнут закачивать газ и подключать дома, добавил Жебривский.

    Решение строить газопровод было принято в июне 2017 года, когда из-за обстрелов был в очередной раз поврежден газопровод, и Авдеевка и поселки вновь остались без газа.

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