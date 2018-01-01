Националисты впервые проведут факельное шествие в Авдеевке на Донбассе

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в первые пройдет в некоторых городах Донбасса вблизи зоны АТО, сообщает ВО "Свобода".

Впервые факельный марш состоится в Авдеевке Донецкой области. Там его организовывают "Легион Свободы", рота "Сич" и Авдеевский отделение ВОО "Сокол". После шествия будет показан фильм и проведен концерт.

Также в Донецкой области шествие пройдет в Славянске

В Киеве факельное шествие должно начаться в 18.00 в парке им. Т.Г. Шевченко. Организаторы марша в столице Украины — ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус".

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Ранее "Правый сектор" назвал все города Украины, в которых пройдут марши в честь Бандеры.