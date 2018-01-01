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    Политика

    Националисты впервые проведут факельное шествие в Авдеевке на Донбассе

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (76)

    (обновлено: )1115019
    ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус" 1 января проводят марши в честь дня рождения Степана Бандеры. В Донбассе шествия пройдут в Славянске и в Авдеевке.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в первые пройдет в некоторых городах Донбасса вблизи зоны АТО, сообщает ВО "Свобода".

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    twitter.com/HromadskeUA
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    Впервые факельный марш состоится в Авдеевке Донецкой области. Там его организовывают "Легион Свободы", рота "Сич" и Авдеевский отделение ВОО "Сокол". После шествия будет показан фильм и проведен концерт.

    Также в Донецкой области шествие пройдет в Славянске

    В Киеве факельное шествие должно начаться в 18.00 в парке им. Т.Г. Шевченко. Организаторы марша в столице Украины — ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус".

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    Ранее "Правый сектор" назвал все города Украины, в которых пройдут марши в честь Бандеры.

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