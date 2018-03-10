В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
До этого выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет действующего президента Ильхама Алиева кандидатом на выборы.
В Баку мужчина попытался продать своего новорожденного сына, разместив объявление о продаже на одном из сайтов. Пока правоохранительные органы займутся расследованием, судьба ребенка может уже решиться.
Хорват Роберт Просинечки возглавил команду Азербайджана в 2014 году, сменив немца Берти Фогтса. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018 в России.
Если в Украине и была попытка создать третий Майдан, то ее можно считать провалившейся, считает глава правления Украинского конгресса народов Кавказа. По его мнению, нынешние власти сами сделали партию Саакашвили проходной в парламент.
Кличко отметил, что Украина продолжает развивать сотрудничество с Азербайджаном, и с Баку в частности: "О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле".
Сообщается, что иностранец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в американском Хьюстоне, ВМС США нашли тела всех пропавших моряков эсминца "Джон Маккейн". Помимо этого на оружейном складе в Азербайджане произошел взрыв.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе относительно спокойная, режим прекращения огня соблюдается, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
Ситуация на линии соприкосновения войск в Карабахе напряженная, ведутся активные боевые действия, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.
В Киев вернулись призеры I Европейских игр по синхронному плаванию, которые получили бронзовые награды в дуэте, команде и произвольной программе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).
Пожар на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел в пятницу после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. По факту происшествия генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
Из Ильичевского морского порта был отправлен первый экспериментальный рейс по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай. Он станет новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой доставки грузов из Украины в обход территории России.