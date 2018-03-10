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    Азербайджан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 259
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    Полиция в Азербайджане
    Зверское убийство родственников экс-главы AFFA: детали
    13:45 28.02.2018
    284
    В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
    Подъезд в Харькове, где гражданин Азербайджана напал на мужчину
    В Харькове иностранец избил и ограбил мужчину
    10:46 26.02.2018
    224Криминальные войны в Украине
    Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Киеве. Он избил мужчину, сорвал золотую цепочку, забрал мобильный телефон и деньги.
    СБУ задержала криминального авторитета Азербайджана
    В Украине задержали главаря криминального мира Азербайджана
    11:30 23.02.2018
    1797
    Как отмечают в пресс-службе СБУ, Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
    В Азербайджане объявили о внеочередных выборах президента
    09:54 05.02.2018
    425
    До этого выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет действующего президента Ильхама Алиева кандидатом на выборы.
    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях
    Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата 
    13:55 08.01.2018
    977
    Украинские звезды показали в социальных сетях, как и где отпраздновали Рождество. Кто-то из них встретил Рождество в теплых краях, а кто-то - в теплом семейном кругу.
    Стопа новорожденного ребенка
    Азербайджан: продажа детей, опт-розница
    10:12 04.01.2018
    755
    В Баку мужчина попытался продать своего новорожденного сына, разместив объявление о продаже на одном из сайтов. Пока правоохранительные органы займутся расследованием, судьба ребенка может уже решиться.
    Снайперская винтовка калибра 23 мм
    Хозяйке на заметку: new артиллерийская винтовка - мечта любого снайпера
    12:01 26.12.2017
    894
    Крупнокалиберные снайперские винтовки могут оказаться незаменимыми, и с развитием технологий возможно дальнейшее увеличение калибра высокоточной малой артиллерии.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение зафиксировано в Азербайджане
    03:52 16.11.2017
    835Мощное землетрясение в Иране
    По данным МЧС Армении, очаг землетрясения в 68 километрах южнее азербайджанского города Мингечаур залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков в эпицентре составила семь баллов.
    Роберт Просинечки
    Сборная Азербайджана по футболу осталась без главного тренера
    05:39 27.10.2017
    179
    Хорват Роберт Просинечки возглавил команду Азербайджана в 2014 году, сменив немца Берти Фогтса. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018 в России.
    Флаг Азербайджана
    А за кого азербайджанцы - за Порошенко или Саакашвили?
    15:11 25.10.2017
    578Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Если в Украине и была попытка создать третий Майдан, то ее можно считать провалившейся, считает глава правления Украинского конгресса народов Кавказа. По его мнению, нынешние власти сами сделали партию Саакашвили проходной в парламент.
    Виталий Кличко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
    В Киеве появится Азербайджанский торговый дом и памятник Магомаеву
    19:36 03.10.2017
    140
    Кличко отметил, что Украина продолжает развивать сотрудничество с Азербайджаном, и с Баку в частности: "О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле".
    Добыча нефти
    Украина намерена разрабатывать нефтегазовые месторождения Азербайджана
    09:15 02.10.2017
    148
    На рынок Азербайджана Украина готова поставлять газотурбинную технику для нужд нефтегазовых компаний страны и для регионального энергоснабжения и энергообеспечения предприятий.
    Виталий Кличко
    Кличко уедет в Азербайджан
    08:00 02.10.2017
    768
    По данным КГГА, в Баку пройдут встречи Кличко с главой исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталибовым, министром спорта Азербайджана, представителями политических кругов и бизнеса.
    Задержанный гражданин Азербайджана
    Разыскиваемого за убийство азербайджанца задержали в Сумах
    11:43 11.09.2017
    135
    Сообщается, что иностранец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
    В Киеве массовая драка переросла в стрельбу, есть пострадавшие
    Хроника 27 августа: массовая драка со стрельбой в Киеве, разборки в Одессе
    09:36 28.08.2017
    879
    Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в американском Хьюстоне, ВМС США нашли тела всех пропавших моряков эсминца "Джон Маккейн". Помимо этого на оружейном складе в Азербайджане произошел взрыв.
    Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    Мощный взрыв на складе с оружием в Азербайджане: фото с места ЧП 
    14:05 27.08.2017
    256Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    Взрыв произошел на территории оружейного склада одной из воинских частей в Азербайджане, в результате инцидента осколочные ранения получили шесть человек. В сети появились фото с места ЧП.
    Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане
    Взрыв на оружейном складе в Азербайджане: появились данные о пострадавших
    13:06 27.08.2017
    171Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    В Минздраве Азербайджана уточнили, что шесть человек госпитализированы с осколочными ранениями в результате взрыва на оружейном складе на территории одной из воинских частей.
    В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе
    Взрыв на оружейном складе в Азербайджане: врачи не могут эвакуировать раненых
    11:01 27.08.2017
    513Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    По данным главврача скорой и неотложной помощи Минздрава Азербайджана Миралама Джалалова, к месту инцидента направлены 10 карет скорой помощи, однако они не могут проехать к месту ЧП.
    В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе
    В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе
    10:20 27.08.2017
    132Взрыв на оружейном складе в Азербайджане
    По предварительной информации, на территории одной из воинских частей взорвался оружейный склад. В связи с инцидентом перекрыта магистраль "Баку - граница РФ".
    На месте взрыва в Азербайджане
    На месте взрыва в Азербайджане 
    02:08 06.08.2017
    164
    Сотрудники МЧС Азербайджана эвакуировали жителей общежития, где ранее произошел взрыв; пожар, начавшийся после взрыва, удалось потушить, сообщили в ведомстве.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    СБУ задержала криминального авторитета Азербайджана
    В Украине задержали главаря криминального мира Азербайджана
    11:30 23.02.2018
    1797
    Как отмечают в пресс-службе СБУ, Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
    Полиция в Азербайджане
    Зверское убийство родственников экс-главы AFFA: детали
    13:45 28.02.2018
    284
    В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
    Подъезд в Харькове, где гражданин Азербайджана напал на мужчину
    В Харькове иностранец избил и ограбил мужчину
    10:46 26.02.2018
    224
    Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Киеве. Он избил мужчину, сорвал золотую цепочку, забрал мобильный телефон и деньги.
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