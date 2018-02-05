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    В Азербайджане объявили о внеочередных выборах президента

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    До этого выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет действующего президента Ильхама Алиева кандидатом на выборы.
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля, следует из распоряжения действующего главы республики Ильхама Алиева.

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    Ранее выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщал исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет действующего президента Алиева кандидатом на выборы.

    "Согласно 1 части статья 101 конституции Азербайджана и в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса страны, постановляю объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской республики и поручаю Центральной избирательной комиссии обеспечить проведение внеочередных президентских выборов 11 апреля 2018 года", — говорится в распоряжении, текст которой приводит пресс-служба Алиева.

    Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве откроют Азербайджанский торговый дом и установят памятник известному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву.

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