Данные торгов свидетельствуют, что по состоянию на 18.59 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,39% - до 46,20 доллара за баррель.
На записи маршрута следования самолета видно, как самолет сделал крюк, развернувшись на 180 градусов, полетел обратно и исчез. Позже источник в авиакомпании Air Algerie сообщил, что судно вернулось в аэропорт из-за поломки.
Как сообщил источник в аэропорту, смерть гражданина Алжира наступила вследствие диабетической комы, которая случилась у него во время полета. Командир воздушного судна запросил вынужденную посадку, которая была одобрена диспетчерами.
Как сообщается, решение по иностранным игрокам вызвано сложной финансовой ситуацией и достаточно малым размером бюджета на оплату зарплаты легионерам. Ассоциация решила прекратить отношения с иностранными игроками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".