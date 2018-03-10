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    Алжир (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Жерар Депардье объявил о переезде в Алжир
    09:04 20.02.2018
    534
    Актер Жерар Депардье сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
    Снег в Сахаре
    Почти Буковель: Сахару второй раз за зиму засыпало снегом 
    13:44 07.02.2018
    428
    Последние два года северную часть Сахары регулярно заметает снегом. Алжирский город Айн-Сефра уже второй раз в 2018 год оказывается в эпицентре снегопада.
    В пустыне Сахара выпал снег
    Пустыню Сахара второй раз в 2018 году засыпало снегом
    07:54 07.02.2018
    288
    В районе алжирского города Айн-Сефра толщина снежного покрова достигает несколько сантиметров. Это второй случай за зимние месяцы 2018 года, когда в Сахаре выпадает снег.
    Полиция в Алжире
    Страшные ожоги. В Алжире мужчина с особой жестокостью пытался убить беременную
    07:48 03.02.2018
    409
    Беременная девушка, которой всего 23 года, находится в стабильно тяжелом состоянии. Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления.
    Алжирец грозился выбросить ребенка из окна ради лайков
    Алжирца приговорили к тюрьме за угрозы убить ребенка ради лайков
    13:45 21.06.2017
    148
    Мужчина разместил в Facebook фотографию, на которой запечатлен повисший на большой высоте мальчик. В подписи к снимку также было условие собрать 1000 лайков или ребенок будет сброшен с высоты.
    Работы трейдеров. Архивное фото
    Цена на нефть Brent опустилась ниже $46 за баррель
    19:19 03.11.2016
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    Данные торгов свидетельствуют, что по состоянию на 18.59 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,39% - до 46,20 доллара за баррель.
    Пассажирский рейс AH1020 авиакомпании Air Algerie вернулся в аэропорт Алжира
    Авиарейс из Алжира в Марсель пропал с радаров над Средиземным морем
    18:39 06.08.2016
    620
    На записи маршрута следования самолета видно, как самолет сделал крюк, развернувшись на 180 градусов, полетел обратно и исчез. Позже источник в авиакомпании Air Algerie сообщил, что судно вернулось в аэропорт из-за поломки.
    Последствия землетрясения. Архивное фото
    Землетрясение произошло в Алжире
    08:12 29.05.2016
    132
    Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах к юго-западу от города Аль-Ахдария и в 56 километрах к юго-востоку от алжирской столицы. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.
    Город Алжир
    Алжир поднял уровень тревоги в вооруженных силах до военного положения
    23:43 08.03.2016
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    Военным запрещено покидать воинские части даже во время законного отдыха. Алжирские спецслужбы располагают информацией о готовящихся крупных терактах с территории Ливии или Мали.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Не менее 10 человек погибли при взрыве на НПЗ в Алжире - СМИ
    13:36 05.01.2016
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    По данным телеканала "Эннахар", взрыв произошел на предприятии в городе Скикда на северо-востоке страны.
    Самолет в аэропорту
    Самолет рейсом Алжир-Джидда совершил посадку в Каире из-за смерти пассажира
    15:32 17.12.2015
    91
    Как сообщил источник в аэропорту, смерть гражданина Алжира наступила вследствие диабетической комы, которая случилась у него во время полета. Командир воздушного судна запросил вынужденную посадку, которая была одобрена диспетчерами.
    Футбол. Архивное фото
    Алжирская футбольная ассоциация запретила клубам покупать иностранцев
    02:58 27.07.2015
    40
    Как сообщается, решение по иностранным игрокам вызвано сложной финансовой ситуацией и достаточно малым размером бюджета на оплату зарплаты легионерам. Ассоциация решила прекратить отношения с иностранными игроками.
    Самолет
    Военный самолет потерпел крушение на юге Алжира, экипаж погиб - источник
    15:39 20.04.2015
    156
    Самолет выполнял полет в рамках совместной операции Туниса и Алжира по контролю пограничных районов. В ходе операции страны отслеживают передвижения группировок и боевиков, подозреваемых в терроризме.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло к югу от алжирской столицы
    11:34 23.12.2014
    69
    Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 11,4 километра.
    Город Алжир
    Два автобуса столкнулись в Алжире, погибли более 20 человек
    22:36 30.09.2014
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    Как заявили местному телеканалу в службе безопасности, число погибших может возрасти, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Жерар Депардье объявил о переезде в Алжир
    09:04 20.02.2018
    534
    Актер Жерар Депардье сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
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