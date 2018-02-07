Почти Буковель: Сахару второй раз за зиму засыпало снегом

На территории Алжира снег выпал в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра. И хотя толщина снежного покрова составила несколько сантиметров, местные жители были удивлены редким явлением на этой территории.

Правда, это уже второй снегопад в Сахаре в течение 2018 года. Предыдущий раз возле Айн-Сефра снег выпадал в начале января.

В 2016 году в Сахаре также было снежно: осадки выпадали в течение зимы четыре раза. До этого снега в знаменитой пустыне не было 37 лет.

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