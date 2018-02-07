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    Пустыню Сахара второй раз в 2018 году засыпало снегом

    (обновлено: )19610
    В районе алжирского города Айн-Сефра толщина снежного покрова достигает несколько сантиметров. Это второй случай за зимние месяцы 2018 года, когда в Сахаре выпадает снег.
    В пустыне Сахара выпал снег
    Фото twitter.com/TwitteAlgerie

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. На территории Алжира снег выпал в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра, передает метеорологический блог MeteoAlgerie.

    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso
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    Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров, температура воздуха +6-12 градусов.

    Местные жители удивлены происшедшим и массово публикуют снимки редчайшего явления в социальных сетях.

    Это уже второй снегопад в Сахаре в течение 2018 года. Предыдущий раз возле Айн-Сефра снег выпадал в начале января.

    В 2016 году в Сахаре также было снежно: осадки выпадали в течение зимы четыре раза. До этого снега в знаменитой пустыне не было 37 лет.

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