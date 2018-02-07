Пустыню Сахара второй раз в 2018 году засыпало снегом

Фото twitter.com/TwitteAlgerie

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. На территории Алжира снег выпал в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра, передает метеорологический блог MeteoAlgerie.

Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров, температура воздуха +6-12 градусов.

Местные жители удивлены происшедшим и массово публикуют снимки редчайшего явления в социальных сетях.

Это уже второй снегопад в Сахаре в течение 2018 года. Предыдущий раз возле Айн-Сефра снег выпадал в начале января.

В 2016 году в Сахаре также было снежно: осадки выпадали в течение зимы четыре раза. До этого снега в знаменитой пустыне не было 37 лет.