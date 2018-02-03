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    В мире

    Страшные ожоги. В Алжире мужчина с особой жестокостью пытался убить беременную

    (обновлено: )24001
    Беременная девушка, которой всего 23 года, находится в стабильно тяжелом состоянии. Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления.
    Полиция в Алжире
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Алжире 28-летний мужчина поджег свою 23-летнюю беременную жену.  Как сообщает местная газета "Аль-Хобар", молодой человек вылил на свою жену, находящуюся на девятом месяце беременности, ведро бензина и чиркнул спичкой.

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    Женщина получила страшные ожоги. По словам медиков, ее состояние стабильно тяжелое и может ухудшиться.

    Отмечается, что инцидент произошел во время семейной ссоры – жена чем-то сильно разозлила мужа.

    Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления.

    Ужасная трагедия произошла в конце декабря в Бразилии. Беременную студентку убила соседка и вырезала ребенка.

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