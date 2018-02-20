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    Жерар Депардье объявил о переезде в Алжир

    (обновлено: )36111
    Актер Жерар Депардье сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, сообщает издание Parisien.

    "Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна", — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

    Актер также добавил, что "везде живет понемногу".

    Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.

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    Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске. Сейчас он живет за пределами России.

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