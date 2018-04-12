Хроника 11 апреля: угрозы Трампа, авиакатастрофа в Алжире

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 11 апреля, Кабмин одобрил ужесточение наказания за подкуп избирателей, а в Афганистане нашли украинца, который 30 лет находился в плену, а Скотланд-Ярд накануне обнародовал заявление Юлии Скрипаль. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Трамп призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не является сторонником twitter-дипломатии. По его словам, Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий.

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Российская военная полиция войдет в сирийский город Дума

В сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля, вводится российская военная полиция, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. Ранее Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР.

На выборах в Азербайджане победил действующий президент

В Азербайджане правящая партия объявила о победе своего кандидата, действующего главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах. Сам Алиев, набравший, по предварительным данным ЦИК, более 86% голосов на внеочередных президентских выборах в среду, заявил, что азербайджанский народ "выбрал стабильность и развитие".

Кабмин одобрил ужесточение наказания за подкуп избирателей

Кабмин Украины на заседании в среду одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти и во время голосования на всеукраинском референдуме. Для приобретения документом силы закона его еще должна принять Верховная Рада и подписать президент страны. В Украине весной 2019 года пройдут выборы президента, а осенью того же года — парламентские выборы.

В Киеве продавцов оштрафовали за торговлю книгами из РФ

Трое физических лиц-предпринимателей оштрафованы за распространение на территории Украины без соответствующих разрешений книги из России. Об этом сообщает Госкомтелерадио. С 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому, книжная продукция из России может быть ввезена и распространяться в Украине только по спецразрешению.

В Афганистане нашли украинца, который попал в плен 30 лет назад

В Афганистане экспедиция случайно наткнулась на украинского воина-афганца, который попал в плен 30 лет назад. Мужчина не помнит ни родного языка, ни даже своего имени. При помощи переводчика участникам экспедиции удалось узнать, что мужчина родом с Волыни. Жители села Новая Глуша узнали своего земляка Игоря Белокурова. Только мужчина принял ислам, не помнит своего настоящего имени и совсем не говорит по-украински.

Крушение военного самолета в Алжире

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Количество жертв катастрофы, по предварительным данным, составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся.

Скотланд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери, говорится в заявлении его дочери Юлии, опубликованном Скотланд-Ярдом. Она также сообщила, что пока не собирается обращаться за консульской поддержкой России. В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

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Именно 11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.