Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Cнегопад начался утром в воскресенье в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Cнегопад начался утром в воскресенье в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.
Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Cнегопад начался утром в воскресенье в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.