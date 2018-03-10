наверх
10.03.201812:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сахара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Митинг военных пенсионеров под Радой
    Хроника 7 февраля: бунт военных пенсионеров, возрождение УБОП
    09:08 08.02.2018
    2806
    Накануне миссия МВФ анонсировала свой визит в Киев, в США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ", а сама Украина анонсировала закупки газа у России. Помимо этого СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ.
    Снег в Сахаре
    Почти Буковель: Сахару второй раз за зиму засыпало снегом 
    13:44 07.02.2018
    428
    Последние два года северную часть Сахары регулярно заметает снегом. Алжирский город Айн-Сефра уже второй раз в 2018 год оказывается в эпицентре снегопада.
    В пустыне Сахара выпал снег
    Пустыню Сахара второй раз в 2018 году засыпало снегом
    07:54 07.02.2018
    288
    В районе алжирского города Айн-Сефра толщина снежного покрова достигает несколько сантиметров. Это второй случай за зимние месяцы 2018 года, когда в Сахаре выпадает снег.
    Снег в Сахаре
    Капризы природы: в Сахаре выпал снег 
    04:19 09.01.2018
    1285
    Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Cнегопад начался утром в воскресенье в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.
    Снег в Сахаре
    Снегопад в пустыне Сахара 
    23:44 25.01.2017
    435
    Снег в пустыне Сахара выпал еще перед рождественскими праздниками. Это произошло впервые за 37 лет. На днях снегопад снова продолжился, накрыв собою тропическую растительность и песок.
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре: впервые за 37 лет 
    10:59 22.12.2016
    343
    В африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет выпал снег. На кадрах видно, как тонкий слой снега покрывает песчаные дюны, создавая волнообразные узоры.
    В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег. Видео
    Снег выпал в пустыне Сахара впервые за почти 40 лет 
    16:57 21.12.2016
    556
    Снег выпал в африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет. На снимках фотографа-любителя Карима Бушетаты тонкий слой снега покрывает песчаные дюны, создавая волнообразные узоры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги