Бывшая сотрудница российских спецслужб Анна Чапман, ставшая одной из фигурантов шпионского скандала в США в 2010 году, предложила руку и сердце разыскиваемому американскими властями экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.