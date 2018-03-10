наверх
10.03.201817:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анна Чапман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Анна Чапман
    Азербайджан может внести Анну Чапман в "черный список"
    14:10 27.08.2013
    8
    Азербайджан может включить в список "нежелательных лиц" Анну Чапман и ряд российских общественных деятелей и журналистов, предположительно, посетивших Нагорный Карабах во время визита в Армению.
    Анна Чапман
    Сноуден и Чапман не смогут пожениться в транзитной зоне "Шереметьево"
    12:40 05.07.2013
    13Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден и бывшая российская разведчица Анна Чапман не смогут пожениться, пока Сноуден, у которого нет действующих документов, находится в транзитной зоне "Шереметьево".
    Анна Чапман
    Анна Чапман предложила Сноудену пожениться
    09:54 04.07.2013
    67Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Бывшая сотрудница российских спецслужб Анна Чапман, ставшая одной из фигурантов шпионского скандала в США в 2010 году, предложила руку и сердце разыскиваемому американскими властями экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги