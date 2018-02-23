В Украине задержали главаря криминального мира Азербайджана

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В небольшом поселке в центральной Украине сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Республики Азербайджан, одного из лидеров преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ssu.gov.ua СБУ задержала криминального авторитета Азербайджана

Мужчина прятался в поселке, так как разыскивался полицией своей страны. Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности разбойное нападение в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

Ранее в Киеве был задержан криминальный авторитет за изощренные аферы с жильем.