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    В Украине задержали главаря криминального мира Азербайджана

    (обновлено: )60310
    Как отмечают в пресс-службе СБУ, Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
    СБУ задержала криминального авторитета Азербайджана
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В небольшом поселке в центральной Украине сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Республики Азербайджан, одного из лидеров преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    ssu.gov.ua
    СБУ задержала криминального авторитета Азербайджана

    Мужчина прятался в поселке, так как разыскивался полицией своей страны. Азербайджан объявил злоумышленника в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности разбойное нападение в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

    Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

    Ранее в Киеве был задержан криминальный авторитет за изощренные аферы с жильем.

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