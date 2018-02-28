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    Зверское убийство родственников экс-главы AFFA: детали

    (обновлено: )22301
    В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
    Полиция в Азербайджане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Золото, бриллианты или месть — расследование убийства в Товузе родственников бывшего президента AFFA Рамиза Мирзоева зашло в тупик, пишет Sputnik Азербайджан, ссылаясь на данные прокуратуры Товузского района.

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    Пожар, возникший в доме убитых Мамедова Фарана Годжа оглы, 1945 года рождения, и Мирзоевой Пакизы Шамсад гызы, 1950 года рождения, уничтожил все следы преступления.

    Отметим, что 24 февраля утром загорелся частный дом Мамедова общей площадью в 320 квадратных метров, расположенный на улице Мардана Мусаева в Товузе. Прибывшие по вызову соседей на место происшествия сотрудники государственной службы пожарной охраны МЧС во время осмотра горящего здания обнаружили обгоревшие тела супругов Мамедова и Мирзоевой.

    Супруги были найдены в разных комнатах. У женщины были связаны скотчем руки и ноги, что в принципе и указало на то, что они стали жертвами убийства. Никаких других видимых следов насилия, то есть повреждений, на телах обнаружено не было.

    В доме убитых криминалисты обнаружили 3 600 манатов. Но, несмотря на это, версия о разбое не исключается. Мирзоева работала хирургом в местной больнице и приходилась сестрой президенту Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Рамизу Мирзоеву, ныне покойному.

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    Отмечается также, что сын Мирзоева — Анар Мирзоев скончался 15 февраля этого года в автокатастрофе, произошедшей на территории Сабирабадского района. Тогда автомобиль марки Jeep с государственными знаками H 009-703, за рулем которого находился Мирзоев, упал в воду канала, проходящего близ села Хашимханлы.

    Между тем, стали известны другие детали преступления. Во-первых, следствие предположило, что убийство — дело рук не одного, а как минимум двух человек. Члены следственно-оперативной группы пришли в ужас, когда увидели тело Мирзоевой: преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, закрыв ей рот. Женщина скончалась от удушья. Хотя руки Мамедова не были связаны, мужчина был найден с кляпом в рту. Предполагается, что преступники держали хозяина дома за руки, когда у него произошел разрыв сердца. Чтобы замести следы преступления, убийцы подожгли дом.

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    Две основные версии прорабатываются следствием в связи с произошедшим. Первое — это то, что убийство могло быть совершено с целью мести, второе — преступники проникли в дом с целью разбоя. Наличие многочисленных золотых украшений с бриллиантами у хирурга Мирзоевой — общеизвестный факт в Товузском районе. Мирзоеву отличала любовь к украшениям. Скорее всего, бандиты пришли к супругам из-за золота, считают в полиции.

    Однако, ушли преступники с пустыми руками, потому как ювелирные украшения члены следственно-оперативной группы нашли в банке, закопанной в огороде возле дома. На тайник указал сын убитых. По словам сына, отец сказал ему: "Если с нами что-то случится, то золотые украшения закопаны в огороде".

    Пока по факту двойного убийства задержанных нет. Личности подозреваемых тоже не установлены.

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