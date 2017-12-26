Хозяйке на заметку: new артиллерийская винтовка - мечта любого снайпера

Александр Хроленко, военный обозреватель

Во многих странах мира специалисты не первый год пытаются создать снайперскую "царь-винтовку" артиллерийских калибров (более 20 мм) для сокрушительного поражения на дистанции около трех тысяч метров бронированных целей, радиолокационных станций и автомобилей противника. Свой вклад в технологическую гонку на этом поле вносит и Азербайджан.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов на днях заявил о намерении поставить на вооружение отечественную снайперскую винтовку калибра 23 мм.

Известно, что всякая новинка оборонной промышленности имеет не только достоинства, но и технологические изъяны. У азербайджанских специалистов было время на устранение недостатков и совершенствование характеристик оружия в процессе опытной эксплуатации — их изделие, 23-мм крупнокалиберная снайперская винтовка (КСВ) впервые "засветилась" в 2013-м. Основой для нее послужила 14,5-мм винтовка Istiglal, представленная в 2008 году. Вероятно, учтен и опыт зарубежных конструкторов.

Российская КСВ

В российских арсеналах имеется 20 разновидностей снайперских винтовок, в том числе четыре крупнокалиберных. Сегодня тульские оружейники разрабатывают снайперскую винтовку беспрецедентного для армий всего мира калибра 23 мм. И в Минобороны планируют принять ее на вооружение до 2020 года.

Создание новой КСВ неразрывно связано с разработкой линейки специальных боеприпасов. В результате научного поиска и экспериментов появилась уникальная пуля с высоким баллистическим коэффициентом. Основой спецбоеприпасов станет гильза от 23-мм снаряда зенитной установки. Винтовка будет иметь длину около 2 метров и немалый вес, который отчасти компенсирует отдачу артиллерийского выстрела.

По мнению специалистов, 23-миллиметровая КСВ позволит выводить из строя даже танки противника. И уже сегодня Пентагон озабочен тем, что у российских снайперов есть винтовки и боеприпасы, способные пробивать американские бронежилеты.

Американский прототип

Специалисты США пока отстают. Частная оружейная компания SSK Industries из Огайо сконструировала, изготовила и испытала снайперскую винтовку самого большого калибра 24 мм. И все же это — относительно боевое оружие, инновационный прототип. Винтовка не пошла в тираж.

Образцы (всего три экземпляра) имеют немалые габариты, около двух метров в длину, и вес свыше 50 кг. Не всякий атлет сможет в одиночку принести это изделие (и боеприпасы) на передовую позицию или выдержать серию выстрелов. На видео заметна мощная отдача, которая буквально сдвигает лежащего стрелка. А ведь человеческое тело — не орудийный лафет, и не рассчитано на такую нагрузку.

Африканская экзотика

Снайперски обозревая планету, можно заметить еще один интересный образец, чуть меньшего калибра. 20-мм винтовка Mechem NTW-20 разработана в 1990-х годах южноафриканской компанией Denel. Изделие выдержало проверку временем (около 20 лет находится на вооружении сил национальной обороны ЮАР). Имеет целую линейку боеприпасов, включая кумулятивные и фугасные. Mechem NTW-20 использовалась даже для ликвидации неразорвавшихся боеприпасов (авиабомб).

Винтовка имеет два сменных ствола, весит 29 килограммов и переносится двумя военнослужащими в разобранном виде. Длина винтовки со 122-сантиметровым стволом составляет 202 сантиметра. Демонстрационный ролик впечатляет, хотя здесь не обошлось без метафизической Силы мастера Йоды из кинофильма «Звездные войны». Все же не так просто танк прострелить насквозь.

Перспективы "монстров"

Мобильность и скрытность "царь-винтовки" на поле боя ограничены. Живучесть ствола (количество выстрелов до выхода из строя) невысока. И все же необходимо учитывать, что обычные 20-мм боеприпасы — это осколочно-фугасные снаряды, которые при разрыве могут уничтожить живую силу в радиусе 10 метров. Таким образом, точность винтовочного выстрела сочетается с высокой эффективностью артиллерии. Специальные боеприпасы значительно расширяют диапазон поражаемых целей и увеличивают дистанцию прицельного выстрела.

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В определенных условиях крупнокалиберные снайперские винтовки могут оказаться незаменимыми, и с развитием технологий возможно дальнейшее увеличение калибра высокоточной малой артиллерии (с уменьшением габаритов и веса).