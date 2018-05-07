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    Избивший Найема чеченец отпущен на свободу в Азербайджане - адвокат

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (448)

    (обновлено: )20560
    По словам адвоката Игоря Синиченко, Магомед-Амин Саитов был отпущен в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны, сейчас Саитов находится на свободе.
    Магомед-Амин Саитов
    Маси Найем в facebook

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении нардепа Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана, сообщает "Страна" со ссылкой на адвоката Игоря Синиченко, который представляет интересы чеченских молодых людей, у которых возник конфликт с парламентарием.

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    По его словам, Саитова действительно задерживали, но затем отпустили. Причем это произошло еще "два-три дня назад", и информацией об этом адвокаты подозреваемых в хулиганстве чеченцев обладали вечером 5 мая.

    "Действительно, Магомед-Амин был задержан. Причем сделано это было по личной просьбе одного из ведущих украинских политиков, который позвонил первому замминистра МВД Азербайджанской Республики Вилаету Эйвазову", — говорит Синиченко.

    Адвокат утверждает, что никакого заседания суда по избранию меры пресечения Саитову в Азербайджане не проходило. "Он был отпущен в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны. Сейчас Саитов находится на свободе", — отметил Синиченко.

    Он подчеркнул, что "это не означает, что Магомед-Амин собирается теперь прятаться".

    "Мы хотели, чтобы Магомед-Амин приехал сам, но теперь ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры. Фактически, отечественные силовики сами помешали ускорить его возвращение", — добавил адвокат.

    Синиченко уточнил, что в зависимости от того, какой пакет документов направит украинская сторона правоохранителям Азербайджана для обеспечения выдачи Саитова, адвокаты чеченца в дальнейшем примут решение — будут ли они соглашаться на добровольную экстрадицию подозреваемого в Киев.

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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    В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура. 

    Накануне было сообщено, что подозреваемый Магомед Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.

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