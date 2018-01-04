Азербайджан: продажа детей, опт-розница

РИА Новости Украина

Факт попытки продажи в Баку новорожденного мальчика уроженцем Товузского района, проживающим в съемной квартире предположительно в поселке Говсан Сураханского района, будет расследован. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве внутренних дел АР.

Отметим, что местные СМИ распространили сообщение о том, что 24-летний Орхан, 40 дней назад ставший отцом, решил продать своего малыша за 10 тысяч манатов. Для этого он разместил объявление на сайте qarabazar.az. Мужчина написал, что не может содержать ребенка, и поэтому пошел на данный шаг. В объявлении Орхан написал, что о цене можно договориться.

"Ребенок здоров. Я продаю его тем, у кого нет детей", — написал мужчина. Более того, один из журналистов связался по телефону с Орханом и представился человеком, желающим взять ребенка. Орхан отметил, что он утопает в долгах, и только поэтому продает ребенка. По его словам, в настоящее время мальчик зарегистрирован в Республиканской клинической больнице, и при желании он может переоформить ребенка на имя покупателя.

Сам по себе факт продажи ребенка вызывает ужас, но еще более отвратительно в этой истории то, что мужчина был готов продать малыша даже в качестве донора.

Между тем, корреспондент Sputnik Азербайджан связался с руководителем сайта qarabazar.az. Он представился Маликом и отказался назвать фамилию. По его словам, как только они поняли, что продажа ребенка — это преступление, то сняли объявление с сайта. Это произошло 27 декабря.

"Это обычное явление, и поэтому объявление было принято. Мы не допускаем продажу только запрещенных законом предметов, например наркотиков. Мы не сразу поняли, что речь идет о продаже ребенка. Теперь на сайте этого объявления нет. Я не советую вам обнародовать сей факт", — сказал руководитель сайта.

Читайте также: Беззащитные дети. Похищение ребенка в Киеве – урок для взрослых

А тем временем, в МВД предположили, что по данному факту, вероятно, уже началось расследование, и очень скоро общественность узнает о его результатах. Однако ни в Управлении полиции Сураханского района, ни в районной прокуратуре об этом факте ничего не знают.

В полиции сказали, что дело должно быть расследовано прокуратурой. В прокуратуре же заявили, что корреспонденту сначала нужно обратиться к ним с опубликованной статьей, чтобы они начали расследование.

Никто не проявил заинтересованности в данном факте. Никому нет дела, что будет с новорожденным, в какие руки он попадет. Тогда как согласно статье 46 (особенности начала производства по уголовному преследованию в связи с возбуждением уголовного дела) Уголовно-процессуального кодекса АР, причиной для возбуждения уголовного дела может быть не только заявление физических и юридических лиц, но и сообщение СМИ. Наличие достаточных улик, указывающих на признаки преступления, является основанием для возбуждения уголовного дела.

В данном случае улик более чем достаточно, чтобы начать расследование. Установить личность родителей ребенка через Республиканскую клинику, где малыш зарегистрирован за отцом — жителем Товузского района по имени Орхан, проще простого.

Мы, в свою очередь, попытались связаться с самим Орханом, но он отключил мобильный телефон. Но даже в этом случае правоохранительным органам несложно выйти на след злоумышленника.

Пока сотрудники правоохранительных органов ждут заявления, решается судьба ребенка. Судя по намерению отца, шансов на светлое будущее у малыша почти никаких…