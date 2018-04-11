наверх
11.04.201808:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Азербайджане начались внеочередные выборы президента

    (обновлено: )22
    После изменения конституции Азербайджана сняты ограничения на количество президентских сроков, их продолжительность увеличена до 7 лет. За президентский пост борются восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.
    Выборы в Азербайджане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр —РИА Новости Украина. Избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане открылись в среду в 08.00 по местному времени (07.00 по Киеву).

    Аваков передал привет Порошенко в связи с делом о рюкзаках - Рудяков. Видео
    РИА Новости Украина
    Политолог о "приветах" Авакова для Порошенко перед президентскими выборами

    Свыше пяти миллионов граждан страны, имеющих право голоса, будут выбирать главу государства на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, еще 41 участок откроется за пределами страны.

    За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых и действующий президент республики Ильхам Алиев. День выборов в Азербайджане является нерабочим.

    Перед объявлением об открытии избирательных участков в здании ЦИК страны был исполнен гимн Азербайджана. Затем глава ЦИК Мазаир Панахов объявил о начале выборов.

    Первая информация о ходе голосования и явке избирателей будет обнародована в 9.00 по киевскому времени. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

    Читайте также: За год до президентских выборов: восемь пунктов, которые решают все

    Ранее Центризбирком заявил, что зарегистрировал почти 900 международных наблюдателей. Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет более 58 тысяч.

    Внесенные ранее изменения в конституцию страны сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

    Читайте также: За год до выборов. Главные кандидаты в президенты-2019

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Флаг Сирии
    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП