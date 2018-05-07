В Баку займутся экстрадицией в Украину подозреваемого в избиении Найема

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Генпрокуратура Азербайджана рассмотрит вопрос экстрадиции на Украину задержанного в республике подозреваемого в избиении депутата Верховной рады от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.

"Четвертого мая Генпрокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана с просьбой об экстрадиции в страну объявленного в международный розыск гражданина Украины Магомеда Саитова по подозрению в избиении депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что "после получения необходимых документов от украинской стороны азербайджанская сторона рассмотрит вопрос экстрадиции Саитова в Украину согласно международным обязательствам и национальному законодательству".

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

Накануне было сообщено, что подозреваемый Магомед Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.