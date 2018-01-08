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    Фотоленты

    Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата

    (обновлено: )282
    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях
    Екатерина Осадчая на берегу моря на Рождество
    Владимир Зеленский в Азербайджане на Рождество
    Певица Наталья Могилевская дала концерт в Баку на Рождество
    Пластический хирург Эдгар Каминский с женой из Неангелов на Мальдивах на Рождество
    Певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу
    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях
    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях
    polyakovamusic / Instagram
    Екатерина Осадчая на берегу моря на Рождество
    Екатерина Осадчая на берегу моря на Рождество
    kosadcha / instagram
    Владимир Зеленский в Азербайджане на Рождество
    Владимир Зеленский в Азербайджане на Рождество
    zelenskiy_official / instagram
    Певица Наталья Могилевская дала концерт в Баку на Рождество
    Певица Наталья Могилевская дала концерт в Баку на Рождество
    nataliya_mogilevskaya / instagram
    Пластический хирург Эдгар Каминский с женой из Неангелов на Мальдивах на Рождество
    Пластический хирург Эдгар Каминский с женой из "Неангелов" на Мальдивах на Рождество
    slava_kaminska / instagram
    Певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу
    Певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу
    vkozlovskiy / instagram

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    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях

    Украинские звезды показали в соцсетях, как праздновали Рождество.

    Смотрите также: Без снега, но с каруселями. Как в Киеве праздновали Рождество

    Так, певица Ольга Полякова с семьей, а также супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов праздновали Рождество в теплых краях, шоумен Владимир Зеленский отправился в Азербайджан, там же проводила время и Наталья Могилевская. Пластический хирург Эдгар Каминский налаживал отношения с женой Славой на Мальдивах. А вот певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу.

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