Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата

Украинские звезды показали в соцсетях, как праздновали Рождество.

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Так, певица Ольга Полякова с семьей, а также супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов праздновали Рождество в теплых краях, шоумен Владимир Зеленский отправился в Азербайджан, там же проводила время и Наталья Могилевская. Пластический хирург Эдгар Каминский налаживал отношения с женой Славой на Мальдивах. А вот певец Виталий Козловский отмечал Рождество в семейном кругу.