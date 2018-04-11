наверх
11.04.201822:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    В мире

    Выборы президента в Азербайджане. Обнародованы первые данные ЦИК

    (обновлено: )8710
    Итоговая явка на выборах президента Азербайджана, по данным ЦИК, составила 74,51%. По итогам обработки около 67% бюллетеней за Ильхама Алиева проголосовало 86,09% избирателей.
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на прошедших в среду внеочередных президентских выборах — по итогам обработки около 67% бюллетеней за него проголосовало 86,09% избирателей, сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

    Объявление предварительных итогов выборов президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рекордные выборы, и впервые с Крымом. Как выбирали президента РФ

    За пост главы государства борются восемь кандидатов.

    Читайте также: Азербайджан: продажа детей, опт-розница

    Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

    Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

    Ранее были обнародованы данные exit poll, согласно которым действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 85,57% голосов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство