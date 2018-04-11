Выборы президента в Азербайджане. Обнародованы первые данные ЦИК

КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на прошедших в среду внеочередных президентских выборах — по итогам обработки около 67% бюллетеней за него проголосовало 86,09% избирателей, сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

За пост главы государства борются восемь кандидатов.

Читайте также: Азербайджан: продажа детей, опт-розница

Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

Внесенные ранее изменения в конституцию Азербайджана сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

Ранее были обнародованы данные exit poll, согласно которым действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 85,57% голосов.