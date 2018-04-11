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    Выборы президента. Алиев обратился к азербайджанскому народу

    (обновлено: )27
    Ильхам Алиев, по предварительным данным ЦИК, набрал более 86% голосов на внеочередных президентских выборах. Он заявил, что "азербайджанский народ выбрал стабильность и развитие".
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, набравший, по предварительным данным ЦИК, более 86% голосов на внеочередных президентских выборах в среду, заявил, что азербайджанский народ "выбрал стабильность и развитие".

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    "Азербайджанский народ выбрал стабильность и развитие. Мы продолжим путь развития, развития экономики", — сказал Алиев в своем видеообращении.

    По его словам, в центре его политики, "как и прежде, будут стоять граждане Азербайджана".

    "Результаты нашей политики видны по всем направлениям. Мы является инициаторами важных энергетических проектов. Мы не были столь сильны, как сейчас. Наша страна будет еще сильнее. На пути к новым победам!" — сказал он.

    Внеочередные выборы президента прошли в среду в Азербайджане. По данным ЦИК, итоговая явка составила составила 74,51%. По итогам обработки около 67% бюллетеней, за Алиева проголосовало 86,09% избирателей, его ближайший соперник Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" набрал 3,04% голосов.

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