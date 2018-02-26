В Харькове иностранец избил и ограбил мужчину

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали гражданина Азербайджана, напавшего и ограбившего мужчину в Харькове, сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции.

В полицию обратился 26-летний мужчина. По его словам, на улице возле подъезда на него напал неизвестный, избил, сорвал с шеи золотую цепочку, забрал из куртки мобильный телефон и деньги.

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Киеве. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Ранее российского криминального авторитета Заура Домбаева по прозвищу Хасан выдворили из Украины, его задержали в Вышгороде под Киевом.