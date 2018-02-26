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    В Харькове иностранец избил и ограбил мужчину

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (282)

    (обновлено: )18801
    Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Киеве. Он избил мужчину, сорвал золотую цепочку, забрал мобильный телефон и деньги.
    Подъезд в Харькове, где гражданин Азербайджана напал на мужчину
    facebook.com/police.kharkov

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина.  Полицейские задержали гражданина Азербайджана, напавшего и ограбившего мужчину в Харькове, сообщает в понедельник пресс-служба областной полиции.

    Елена Филонова
    efilonova
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    В полицию обратился 26-летний мужчина. По его словам, на улице возле подъезда на него напал неизвестный, избил, сорвал с шеи золотую цепочку, забрал из куртки мобильный телефон и деньги.

    Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Киеве. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее российского криминального авторитета Заура Домбаева по прозвищу Хасан выдворили из Украины, его задержали в Вышгороде под Киевом.

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