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    В мире

    Алиев вступил в должность президента Азербайджана

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    Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики заявил, что суд подтверждает результаты Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента и объявляет Ильхама Гейдар оглу Алиева президентом Азербайджанской Республики.
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Фото facebook.com/PresidentIlhamAliyev

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Церемония инаугурации переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в среду в парламенте, он поклялся защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу.

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    Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля итоги выборов и представил протокол для утверждения в Конституционный суд. Конституционный суд на заседании во вторник утвердил итоги выборов.

    Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда были приглашены на сцену. Абдуллаев в своем выступлении сказал, что Конституционный суд Азербайджанской Республики постановлением от 17 апреля 2018 года подтверждает результаты Центральной избирательной комиссии по итогам выборов президента и объявляет Ильхама Гейдар оглу Алиева президентом Азербайджанской Республики.

    Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принял присягу.

    "Клянусь, осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу!", — сказал он.

    Фото facebook.com/PresidentIlhamAliyev
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой на праздничном концерте, посвященном победе на выборах

    Затем президент поклялся, положив руку на священный Коран, оставаться верным национально-духовным ценностям и традициям азербайджанского народа. Затем Алиев, поклонившись, поцеловал государственный флаг Азербайджана.

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